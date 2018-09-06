Які телеканали активно піарять "своїх" політиків: цікаве дослідження

За рік до виборів міста "потопають" у білбордах, партії пишуть листівки. Однак найпотужнішим інструментом впливу на виборців лишаються телеканали, які для власників – далеко не бізнес.

"Більшість каналів пов'язуються з тим чи іншим власником. А власник є пов'язаний з тою чи іншою політичною силою. Нині є так звані сепаратистські канали, хоча я не дуже впевнений наскільки вони сепаратистські, це "112", NewsOne, "5 канал" відомо, що президентський, а також президентським каналом є "Прямий канал", – розповів політтехнолог Сергій Гайда.

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Працює це так: олігарх володіє телеканалом. Через телеекрани він просуває своїх політиків, завойовує довіру і голоси. Його люди проходять у парламент і обслуговують інтереси того самого олігарха. Коло замкнулось.



Політики маніпулюють виборцями через телеекрани

"Канали залежні від своїх власників і вони мусять, або когось "мочити", так би мовити, або навпаки когось хвалити, кого скаже власник", – пояснив голова аналітичного департаменту Центру контент-аналізу Артем Захарченко.

Через кишенькові медіа політики програмують глядачів зробити потрібний їм вибір в бюлетені. Щоб показати це, ми провели власне дослідження. Центр контент-аналізу весь серпень стежив для 24 каналу за головними кнопками і політиками на них.

У десятці найбільш згадуваних – президент, генпрокурор, прем'єр, Ляшко, Медведчук, Аваков, Вакарчук, Бойко, Саакашвілі і єдина жінка – Тимошенко.



Десятка найбільш згадуваних політиків на телебаченні

Найбільше негативу дісталось куму Путіна Віктору Медведчуку. Критичними до нього були 24 канал, "1+1" та Zik. Медведчук з'являвся на екранах через скандал зі стрічкою про Стуса – погрожував її заборонити та через акцію протесту під його офісом. Нейтрально висвітлював Медведчука тільки NewsOne.



Канали, які критикували Медведчука

Контроль над ним щойно отримав екс-соратник Януковича Портнов. Активно цитувати кума Путіна влітку став і "112 канал" і навіть видав в ефір інтерв'ю. Позитивно чи нейтрально показували канали і так званого опозиціонера Юрія Бойка, зокрема "Інтер", олігарха Фірташа і нардепа Льовочкіна і "Прямий".



Висвітлення Бойка на телебаченні

А ось найбільше позитиву з телевізорів вилилось на радикала Ляшка. Особливо ним захоплюються "Україна" та "Інтер", які належать олігархам Ахметову і Фірташу. Обоє в минулому підтримували "Партію регіонів". Однак президентом Ляшка українці не бачать.



Найбільше позитиву з телевізорів вилилось на радикала Ляшка

Рейтинг кандидатів у президенти продовжує очолювати Тимошенко. Наразі її підтримують 18% виборців, другий – Анатолій Гриценко, трійку замикає Порошенко. Ляшко лиш п'ятий після опоблоківця Рабиновича та актора Зеленського. Натомість лідерку "Батьківщини" телеканали увагою не балують. Лише той самий "Інтер" кілька разів позитивно згадував її програму. Експерти списують пасивність Тимошенко на літо.



Рейтинг кандидатів у президенти

Не балують ефіром і ще двох фігурантів президентського рейтингу: Анатолія Гриценка та Андрія Садового. Експерти заявили, вони націлені на іншу аудиторію.

"Візьмемо, наприклад, Андрія Садового, він працює з Facebook, в нього є ініціатива в рамках якої він їздить на Донбас, потім через місцеві львівські медіа це заходить у інформаційний простір і так добирається до аудиторії", – пояснив аналітик партійних фінансів "Громадського руху "Чесно" Олексій Півторак.



Садовий та Гриценко на телеекранах

Чинного президента в силу посади показують всі. Переважна більшість каналів були нейтральними або хвалили президента, найчастіше – в новинах "5 каналу" (який йому належить), "Інтера", "України" і "1+1". Лиш деякі критикували, а найбільше це за відсутність боротьби з корупцією, скандальну схему "Роттердам+", сумнівні призначення та невиконані обіцянки.



Висвітлення Порошенка на телебаченні

Ці інфографіки красномовно свідчать, що більшість телеканалів відверто симпатизують конкретним політикам. Інших – відверто ігнорують. Експерти зазначили, що законодавчо заборонити це неможливо. Мовляв, глядач сам має аналізувати і зважувати те, що лунає з екрана. Вибрати є з чого.

"У нас як мінімум є 30 каналів, які мають дуже різні точки зору. А не тільки одна, як, наприклад, в Росії, а також тільки один власник каналу – Путін", – наголосив політтехнолог Сергій Гайдай.