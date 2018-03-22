Які типові помилки в поведінці можуть зіпсувати про вас враження: пояснення Ольги Фреймут

Відомий український "ревізор" і телеведуча Ольга Фреймут розповіла 5 прикладів, коли людина точно може показати негативні свої сторони при першій зустрічі. Відтак порадила справляти хороше враження, використавши її поради.

Про це повідомляє журнал Viva.

Як відомо, телеведуча бере участь у проекті "Від пацанки до панянки", де допомагає дівчатам навчитись манерам леді. Ольга Фреймут виступає експертом в питаннях жіночності, відтак показала, які помилки в поведінці можуть допомогти чоловіку скласти негативне враження при першій же зустрічі.

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Помилка 1. Запізнення на зустріч

Першу помилку, яку допускає жінка при першій зустрічі чи з роботодавцем, чи з чоловіком – це запізнення. За словами Ольги Фреймут, це може призвести до того, що людина не буде сприймати вас серйозно, відтак ви вже складете про себе погане враження.

Якщо ви хочете, щоб про вас погано подумали – обов'язково запізніться. Взагалі людей, які спізнюються, серйозно не сприймають. Зараз часто говорять: "Вчасно не прийшла, бо потрапила в корки". Ось я і подумала, що поганого в тому, щоб бути правдивим? Наприклад, сказати: "Робила укладку, фен загорівся, довелося гасити волосся",

– розповіла Ольга Фреймут.

Помилка 2. Прихід на зустріч завчасно

Прийти на зустріч заздалегідь та чекати на іншу людину – це ще гірше, ніж запізнитись, переконана Ольга Фреймут. Для підтвердження своїх слів зірка навела життєвий приклад.

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"Ось приклад з мого життя. У мене троє дітей і у двох є няні. Ми постійно їх шукаємо-шукаємо: то вони нас не влаштовують, то не так виглядають, то не дуже ерудовані, то вони сплять на моєму ліжку. Оскільки няні приходять о 8 ранку, то у них є ключі від нашого будинку. Якось я з Євдокією на руках в 7 ранку спускаюся на кухню зробити собі каву. На мені спідня білизна. Дивлюся, а за столом сидить няня. Враження про неї було зіпсовано назавжди. Тепер ви розумієте, чому прийти завчасно – це гірше, ніж запізнитися", – поділилась телеведуча.

Помилка 3. Видавання гучних звуків

Під час першої зустрічі з незнайомою людиною не варто гучно реготати, оскільки це може викликати незручність. Відтак партнер може назавжди відмовитись від зустрічі з вами.

Ніщо так не дратує оточуючих, особливо при першій зустрічі, як коли людина голосно регоче. Не посміхається, а регоче. Показує не просто передні зуби, а всі корінні і навіть пломби на зубах мудрості. Це не культурно, не ввічливо,

– пояснила Ольга Фреймут.

Помилка 4. Вихваляння себе

Надмірне хизування своїми здобутками може призвести до того, що інша людина сприйматиме вас, як нарциса, впевнена Ольга Фреймут.

"Четверте правило, як абсолютно зіпсувати враження про себе – це при першій розмові постійно "якати" і розповідати про свої досягнення. Навіть якщо ви щойно повернулися з Місяця, отримали Нобелівську премію або бачили всіх святих – мовчіть", – радить Ольга Фреймут.

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Помилка 5. Використання нецензурної лексики та неграмотність

Ніщо так сильно не дратує освічену людину, як невігластво співбесідника. Тому, якщо ви намагаєтесь справити хороше враження, неправильно використовуючи терміни, значення яких зовсім не розумієте, то скоїте велику помилку. Нецензурна лексика також може зіпсувати імідж справжньої леді.

Мова – ваш паспорт. Ось мої пацанки навіть не можуть з днем народження один одного без лайки привітати. Це теж проблема. Стримуйте свою негативну лексику і не кажіть дурниць,

– зазначила Ольга Фреймут.