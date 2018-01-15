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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які традиції зробили Вімблдонський турнір найпрестижнішою тенісною подією

MStyle 13:30, сьогодні 129 Читать новость на русском

Вімблдон – одне з передмість Лондона. Саме тут проводять Вімблдонський турнір, єдиний із трав’яним покриттям серед четвірки гігантів-турнірів Великого шолому.

Окрім спортивної складової, Вімблдонський турнір є міжнародним культурним феноменом. Його щорічно транслюють 80 телевізійних компаній, у висвітленні змагань беруть участь більше 3000 теле-, радіо- і газетних журналістів та фотографів. Події Вімблдону вплелися у сюжети цілої низки творів художньої літератури та кіно.

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Вімблдон – це тенісний турнір із найдовшою історією на планеті. Перші задокументовані змагання в передмісті Лондона провели в далекому 1877 році, а правила, за якими грали на цьому турнірі, стали офіційними на багатьох першостях Європи. І ось майже півтора століття Вімблдон зберігає свою винятковість у великому тенісі. Давня історія, особливі правила і витримані традиції виокремлюють його з-поміж інших турнірів Великого шолому.

До прикладу, на консервативному Вімблдонському турнірі тенісисти грають лише в білосніжній формі і ні в якій іншій. Кожного майстра ракетки тут називають містером.

Александр Федерер на Вімблдонському турнірі

Також Вімблдон – єдиний турнір, на кортах якого немає і не буде рекламних біґбордів. Особливість турніру відображена і в жеребкуванні гравців. При ньому, окрім інших показників, беруть до уваги очки кожного тенісиста, здобуті впродовж року на змаганнях саме із трав’яним покриттям.

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Корти Вімблдону складаються на 100 % з райграса – це дуже дороге покриття, затратне в обслуговуванні. Висота трави повинна становити не більше 8 міліметрів, і в жодному разі не можна допускати появи насіння, оскільки це приманює голубів. На території тенісного клубу є навіть свій "черговий" канюк" – хижий птах для відлякування інших пернатих.

На Вімблдонському турнірі відсутнє штучне освітлення, тому всі ігри згортають із настанням темряви. Винятком є ​​центральний критий стадіон і корт №1. А ще, зазвичай, на цьому турнірі не грають у неділю – проводять хіба що скасовані через негоду матчі. У звичайних випадках неділя – це вихідний день, чого немає на жодному іншому тенісному турнірі у світі.

Вімблдон – один з найпопулярніших турнірів з тенісу

До 2003 року, за правилами Вімблдону, учасники турніру повинні були кланятися у бік королівської ложі. Сьогодні ж гравці віддають шану лише за умови, якщо на матчі присутня британська королева.

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Такий ось елітарний і консервативний стиль, збережений крізь століття на смарагдових кортах Вімблдону.

Теги: Теніс MStyle
Джерело: 24 Канал
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