Які тренди в інтер'єрі будинків переважатимуть у 2018: топ-3 модні тенденції

Щороку ми відходимо та приходимо до відтворення у власному будинку бодай найменших модних тенденцій. Цього року світ вкотре змінив свої погляди щодо дизайну в будинках, доповнивши його романтикою 80-тих та елементами інтер’єру останніх століть.

У виданні Interior пропонують дізнатись про найновіші модні тенденції в інтер’єрах будинків, якими послуговуються найвідоміші дизайнери світу. Вашій увазі представляємо три, на думку редакції, найактуальніші та найбільш несподівані новинки.

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1. Максималізм

В той час, як останніми роками найвідоміші знаменитості позбавляли свої маєтки від зайвих меблів та елементів інтер’єру, максимально доводячи свої кімнати до мінімалістичного скандинавського стилю, цього року дизайнери навпаки використовують контрастні принти і орнаменти, а також потужний мікс різних стилів, повертаючись у 80-ті роки минулого століття.



Максмималізм в інтер'єрі будинків 2018

Модні дизайнерські команди, такі як Dimorestudio, Peter Pilotto або LaDoubleJ ще у 2017 познайомили модний світ з незабутньо екстравагантними інтер'єрами, якими тепер бажають розбавити свої будинки та вілли відомі зірки. А все через те, що споживачі хочуть сьогодні виразити себе, а максималізм (часом на межі кітчу) дозволяє їм це робити.

2. Instagram-ready

З бурхливим розвитком соцмереж кожний Instagram-користувач також намагається проявити свій особливий стиль. Для цього їм часто потрібні акцентні деталі та навіть стіни у власній кімнаті, оскільки тепер така тенденція є неймовірно модною у кожного початківця-декоратора.

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Instagram-ready в інтер'єрі будинків 2018

"Інтер'єр заради кадру, який будуть любити і ненавидіти, лайкати і постити в соцмережах. Театральні ефекти, нарцисизм і декоративний ексгібіціонізм – ось, що чекає просунутих користувачів в сезоні 2018/2019", – заявляють у виданні.

3. Продовження "хюґе"

В час цифрової епохи та надмірного перфекціонізму люди сьогодні найбільше хочуть відпочинку та свободи в діях. Вже тепер можна побачити, як роздрібні магазини, кафе, готелі, робочі простори виглядають як житлові кімнати, де кордони між роботою і дозвіллям стають все більш розмитими.



"Хюґе" в інтер'єрі будинків 2018

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Данський тренд на "хюґе" ("hygge"), який означає повний затишок в усьому, матиме своє продовження і в 2018 році. Комфортні крісла-кокони, мереживні фіранки і затишні м'які дивани, арома-свічки та прохолодні відтінки інтер’єру знову користуватимуться попитом серед поціновувачів трендового інтер’єру.