12:15
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Які тренування продовжать життя: відповідь вчених

      1197 Читать новость на русском
      Які тренування продовжать життя: відповідь вчених
      Які тренування продовжать життя: відповідь вчених / unsplash.com

      Німецькі дослідники з Лейпцігського університету з'ясували, що вправи на витривалість, надають більш ефективну антивікову дію, ніж силові тренування.

      Про це йдеться на сайті EurekAlert!.

      Читайте також: Коли найкращий час для сніданку: відповідь дієтологів

      У дослідженні взяли участь 266 молодих людей, які не займалися фізичною активністю раніше.

      В одній з груп люди протягом шести місяців займалися вправами на витривалість (тривалий біг), в інший – високоінтенсивними інтервальними тренуваннями (розминка, чергування швидкого і повільного бігу і завершальний повільний біг). Третя група займалася силовими вправами. Остання група була контрольною, тобто люди в ній не змінили спосіб життя.

      via GIPHY

      Вчені проаналізували довжину теломер (ділянки ДНК) в учасників і активність ферменту теломерази в білих клітинах крові, яку у добровольців взяли на початку експерименту і через 2-7 днів після його закінчення.

       
      Теломераза – що це?
      Це фермент клітин, що додає певні повторювані фрагменти ДНК до теломер. Тобто він відновлює теломери.

      Експеримент показав, що у всіх випробовуваних, які робили вправи на витривалість, збільшилася довжина теломер, що захищають ДНК від ушкодження. Ці вправи підвищили активність теломерази.

      А от силові тренування не надали такого ефекту.

      Висновок вчених: вправи на витривалість – біг, плавання, лижі та велоспорт – продовжують життя.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Довголіття
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 6847
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 листопада , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 2850
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      27 листопада , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      60719
      Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      27 листопада , 19:00 Конфлікт в Азовському морі: що відомо про полонених українських моряків
      2737
      Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      27 листопада , 17:01 Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      10438
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук