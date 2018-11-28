Які тренування продовжать життя: відповідь вчених

Німецькі дослідники з Лейпцігського університету з'ясували, що вправи на витривалість, надають більш ефективну антивікову дію, ніж силові тренування.

Про це йдеться на сайті EurekAlert!.

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У дослідженні взяли участь 266 молодих людей, які не займалися фізичною активністю раніше.

В одній з груп люди протягом шести місяців займалися вправами на витривалість (тривалий біг), в інший – високоінтенсивними інтервальними тренуваннями (розминка, чергування швидкого і повільного бігу і завершальний повільний біг). Третя група займалася силовими вправами. Остання група була контрольною, тобто люди в ній не змінили спосіб життя.

Вчені проаналізували довжину теломер (ділянки ДНК) в учасників і активність ферменту теломерази в білих клітинах крові, яку у добровольців взяли на початку експерименту і через 2-7 днів після його закінчення.

Теломераза – що це? Це фермент клітин, що додає певні повторювані фрагменти ДНК до теломер. Тобто він відновлює теломери.

Експеримент показав, що у всіх випробовуваних, які робили вправи на витривалість, збільшилася довжина теломер, що захищають ДНК від ушкодження. Ці вправи підвищили активність теломерази.

А от силові тренування не надали такого ефекту.

Висновок вчених: вправи на витривалість – біг, плавання, лижі та велоспорт – продовжують життя.

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