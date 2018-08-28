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Які важливі для України теми підніме Порошенко на Генасамблеї ООН

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Порошенко на Генасамблеї ООН підніме питання миротворців на Донбасі
Порошенко на Генасамблеї ООН підніме питання миротворців на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН планує підняти питання розгортання миротворчої місії ООн на Донбасі та трагедії Голодомору.

Про це розповів постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає "РБК-Україна".

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Посол розповів, що глава держави виступить на Генеральній асамблеї ООН 26 вересня.

Зрозуміло, що виступ буде стосуватися тих питань, які є в України до ООН. У першу чергу, я думаю, що буде зазначено те, що президент постійно підкреслював: ми будемо продовжувати наполегливо боротися за ухвалення рішення по розгортанню на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН,
– повідомив Єльченко.

Окрім того, за його словами, у своїй промові український Порошенко згадає питання Голодомору.

"Я думаю, президент обов'язково згадає питання голодомору, оскільки в цьому році виповнюється 75 років трагедії, і ми будемо пробувати підготувати та схвалити під час цієї сесії 10-ю декларацію Генасамблеї ООН, присвячену цій події", – додав Єльченко.

Дипломат зазначив, що в рамках Генасамблеї глава держави також проведе ряд двосторонніх зустрічей, зокрема з Генсекретарем ООН і головою Генеральної Асамблеї ООН.

"Крім цього такі вже традиційні зустрічі пройдуть з керівниками українських організацій у США, з бізнесом...", – додав він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що підніме тему денуклеаризації Корейського півострова в ході тижня високого рівня Генасамблеї у вересні.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Петро Порошенко ООН Голодомор Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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