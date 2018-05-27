Які весільні подарунки отримали принц Гаррі та Меган Маркл

19 травня відбулась найочікуваніше весілля – королівське вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Знаменита пара запросила майже 3 тисячі осіб на святкування. Стало відомо, які подарунки вручили зіркові гості молодятам.

Сама церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбулась у Віндзорському палаці. Мільйони прихильників королівської родини стежили за весіллям закоханої пари, а високоповажні гості стали очевидцями розкішної церемонії. Після вінчання принц Гаррі та Меган Маркл запросили учасників весілля до святкового обіду. Саме тоді новоспечене подружжя отримало свої подарунки на весілля.

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Найповажнішим сюрпризом для Меган Маркл став подарунок від королеви Єлизавети ІІ. Британський монарх в день весілля оголосила про надання титулу подружжю – принц Гаррі та його обраниця стали герцогами Сассекськими. Окрім цього, наречена отримала свій королівський герб, на якому були зображені символи, що означають рідну для акторки Каліфорнію.



Герб родини Меган Маркл

А от від звичайних подарунків пара заздалегідь відмовилась. Перед весіллям принц Гаррі та Меган Маркл звернулись до гостей церемонії, прихильників та високопосадовців з проханням не дарувати їм нічого, а зробити благодійний внесок на рахунки однієї із 7 організацій, яку підтримує пара. Відтак прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо перерахував 50 тисяч доларів спортивній організації Jumpstart, глава уряду Нової Зеландії Хасінда Ардерн оголосила про передання 5 тисяч доларів у Фонд підтримки дітей та родин ув'язнених, а представники влади Австралії передали кошти на організацію змагань Invictus Games. Окрім цього, Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія анонсували свій внесок у благодійні організації, однак точної суми не вказали.

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Не обійшов увагою королівське весілля і глава Франції Еммануель Макрон. Президент вирішив проігнорувати прохання принца Гаррі та Меган Маркл та передав молодятам ексклюзивний набір від ST Dupont, в яких входила ручка та запальничка. В мережі цей подарунок охрестили найбільш безкорисним.

Зоозахисні організації по-своєму привітали герцогів Сассекських. Зокрема, в Австралії новонароджених коал назвали на честь подружжя, а організація Peta India взяла на утримання пораненого бика, якого назвали Меррі (слово утворене від від Меган та Гаррі).