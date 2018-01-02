Які видання найчастіше крадуть в книгарнях: ви будете здивовані

Власники американських книгарень розповіли, які видання крадуть найчастіше. Як виявилось, найчастіше зникають з полиць магазинів книги японського письменника Харукі Муракамі.

Про це пишуть в Electric Literature.

Представники магазину Magers & Quinn з Міннеаполіса, штат Міннесота поділились, що всіх книжкових злодіїв можна умовно розділити на три типи. Перші – це ті, хто вважають себе "бунтарями", хіпі або борцями з системою. Вони найчастіше крадуть видання таких письменників як Керуак, Воннегут і Буковскі, тому що там присутні ідеї контркультури.

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Другий тип – це злодії, які соромляться купити книги зі самовдосконалення або навчання. До прикладу, це можуть бути книги типу "Секс для чайників".

А третій тип – це "круті хлопці" з Instagram, які хочуть додати в свою колекцію знімки, де вони вальяжно розвалилися на краю басейну з "Маргаритою" в одній руці і з вкраденою книгою – в іншій.

Однак найпопулярнішою книгою, яку найчастіше злодії хапають з полиць – це "Норвезький ліс" Харукі Муракамі. Дізнатись більше про назви вкрадених видань ви можете тут.