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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      Які відеороботи на YouTube найпопулярніші серед українців: приголомшливі факти

      111 Читать новость на русском

      Як би в Україні не старалися прищеплювати любов до власного продукту, а вже потім – до всього іншого, та результати невтішні. На перші місця пересічний українець ставить бажання, а не принциповість питання.

      Робота гурту KAZKA на пісню "Плакала" зібрала 148 мільйонів переглядів на YouTube, при цьому 77 мільйонів переглядів – в аудіоверсії цієї композиції. 

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      На другому місці в українському топі переглядів – пісня російського гурту "Две Маши". Їх пісня "Босая" зібрала 68 мільйонів переглядів.


      Пісні російського гурту користують популярністю серед українців

      Поп-гурт "Время и Стекло" і їхня робота "Топ" зібрали понад 65 мільйонів переглядів.

      Далі йде спільна робота Монатика і Надії Дорофеєвої – кліп на пісню "Глубоко" отримав 42 мільйони переглядів.


      Спільний кліп Монатика та Надії Дорофеєвої

      На п'ятій сходинці вподобань українців – Артур Пирожков з композицією "Чіка".

      До топ-десятки потрапили також Ольга Полякова, Світлана Лобода, Єгор Крід і Філіп Кіркоров.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Новини України статистика Музика Надя Дорофеєва Монатік Оля Полякова
      Джерело: 24 канал
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