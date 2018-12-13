Які відеороботи на YouTube найпопулярніші серед українців: приголомшливі факти

Як би в Україні не старалися прищеплювати любов до власного продукту, а вже потім – до всього іншого, та результати невтішні. На перші місця пересічний українець ставить бажання, а не принциповість питання.

Робота гурту KAZKA на пісню "Плакала" зібрала 148 мільйонів переглядів на YouTube, при цьому 77 мільйонів переглядів – в аудіоверсії цієї композиції.

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На другому місці в українському топі переглядів – пісня російського гурту "Две Маши". Їх пісня "Босая" зібрала 68 мільйонів переглядів.



Пісні російського гурту користують популярністю серед українців



Поп-гурт "Время и Стекло" і їхня робота "Топ" зібрали понад 65 мільйонів переглядів.



Далі йде спільна робота Монатика і Надії Дорофеєвої – кліп на пісню "Глубоко" отримав 42 мільйони переглядів.



Спільний кліп Монатика та Надії Дорофеєвої



На п'ятій сходинці вподобань українців – Артур Пирожков з композицією "Чіка".



До топ-десятки потрапили також Ольга Полякова, Світлана Лобода, Єгор Крід і Філіп Кіркоров.

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