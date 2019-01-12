Які види алкоголю є найшкідливішими

Алкоголь – є дуже небезпечним, крім того, що призводить до звикання, він наносить непоправну шкоду всьому організму.

Про це повідомляє u-news.

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Як зазначає видання, вчені проаналізували найвживаніші види алкоголю і з'ясували, які з них наносять найбільшої шкоди для організму.

1. Пиво. Вкрай небезпечно пити пиво постійно, особливо в спеку. Тому що, в літні дні найбільше хочеться чимось охолодитися, а печінка при цьому роздувається і працює в ослабленому режимі, що загрожує різними захворюваннями.

2. Лікер. Цей тип напою і через приємний солодкуватого смаку, можна легко пити у великих кількостях. Результатом цього є сп'яніння і головний біль. На додаток лікер завдає шкоди підшлункової, і сприяє збільшенню ваги.

3. Шампанське. Пінний напій небезпечний для печінки. Крім того, часте його вживання може викликати болі в шлунку, і навіть отруєння.

4. Коктейлі. Є калорійною бомбою, яка атакує організм. Підвищують вагу, завдають шкоди зубної емалі і небезпечні для печінки.

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