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      Які види алкоголю є найшкідливішими

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      Найшкідливіші види алкоголю
      Найшкідливіші види алкоголю / pixabay.com

      Алкоголь – є дуже небезпечним, крім того, що призводить до звикання, він наносить непоправну шкоду всьому організму.

      Про це повідомляє u-news.

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      Як зазначає видання, вчені проаналізували найвживаніші види алкоголю і з'ясували, які з них наносять найбільшої шкоди для організму. 

      1. Пиво. Вкрай небезпечно пити пиво постійно, особливо в спеку. Тому що, в літні дні найбільше хочеться чимось охолодитися, а печінка при цьому роздувається і працює в ослабленому режимі, що загрожує різними захворюваннями.

      via GIPHY

      2. Лікер. Цей тип напою і через приємний солодкуватого смаку, можна легко пити у великих кількостях. Результатом цього є сп'яніння і головний біль. На додаток лікер завдає шкоди підшлункової, і сприяє збільшенню ваги.

      3. Шампанське. Пінний напій небезпечний для печінки. Крім того, часте його вживання може викликати болі в шлунку, і навіть отруєння.

      via GIPHY

      4. Коктейлі. Є калорійною бомбою, яка атакує організм. Підвищують вагу, завдають шкоди зубної емалі і небезпечні для печінки.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Алкоголь Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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