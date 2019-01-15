Які види болю є найсильнішими
Співробітниками Інституту анестезіології та дослідження болю при Стенфордському університеті (США) склали рейтинг найсильніших видів болю.
Про це повідомляє "Медікфорум".
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До нього увійшли хронічні болі, з якими людина не здатна впоратися самостійно, без прийому препаратів.
На першому місці – біль від запалення трійчастого нерва. Як зазначають фахівці, жінки у своїх відгуках про біль, що викликається запаленням трійчастого нерва, характеризують його навіть сильнішим від больових відчуттів при пологах.
Запалення трійчастого нерва приносить найнестерпніший біль
Біль від старих травм. Контролювати такий біль неможливо – він здатен виникнути в будь-який час. За словами медичних фахівців, люди недооцінюють наслідки колись отриманих травм, тоді як вони сприяють ураженням тканин і суглобів, прискорюють розвиток дистрофічних змін у них. Особливо небезпечно, якщо травми повторюються, або є перевантаження, переохолодження – може розвинутися запальний процес, що руйнує тканини.
Біль, пов'язаний з онкологічними захворюваннями. Біль відчуває кожен другий пацієнт онкологів, до 80% пацієнтів, при цьому стикаються із сильним болем. Причинами больового синдрому можуть бути безпосередньо ураження пухлиною больових рецепторів або нервів, а також лікувальні маніпуляції. Учені повідомили, що навіть при стійкій ремісії після хіміотерапії при раку в кінцівках можуть зберігатися сильні болі.
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