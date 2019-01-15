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      Які види болю є найсильнішими

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      Який біль є найнестерпніший
      Який біль є найнестерпніший / pixabay.com

      Співробітниками Інституту анестезіології та дослідження болю при Стенфордському університеті (США) склали рейтинг найсильніших видів болю.

      Про це повідомляє "Медікфорум". 

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      До нього увійшли хронічні болі, з якими людина не здатна впоратися самостійно, без прийому препаратів.

      На першому місці – біль від запалення трійчастого нерва. Як зазначають фахівці, жінки у своїх відгуках про біль, що викликається запаленням трійчастого нерва, характеризують його навіть сильнішим від больових відчуттів при пологах.

       
      Запалення трійчастого нерва - що це?
      Проявляється інтенсивними, пекучими болями в обличчі, які порівнюють з ударом електричним струмом. Невралгія трійчастого нерва зустрічається у 2-4 людей на 100 000. Захворювання частіше буває у жінок, ніж у чоловіків, і зазвичай розвивається у людей старше 50 років.


      Запалення трійчастого нерва приносить найнестерпніший біль

      Біль від старих травм. Контролювати такий біль неможливо – він здатен виникнути в будь-який час. За словами медичних фахівців, люди недооцінюють наслідки колись отриманих травм, тоді як вони сприяють ураженням тканин і суглобів, прискорюють розвиток дистрофічних змін у них. Особливо небезпечно, якщо травми повторюються, або є перевантаження, переохолодження – може розвинутися запальний процес, що руйнує тканини.

      Біль, пов'язаний з онкологічними захворюваннями. Біль відчуває кожен другий пацієнт онкологів, до 80% пацієнтів, при цьому стикаються із сильним болем. Причинами больового синдрому можуть бути безпосередньо ураження пухлиною больових рецепторів або нервів, а також лікувальні маніпуляції. Учені повідомили, що навіть при стійкій ремісії після хіміотерапії при раку в кінцівках можуть зберігатися сильні болі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження
      Джерело: 24 Канал
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