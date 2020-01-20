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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      Які види транспорту були найпопулярнішими серед українців у 2019 році: статистика

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      У 2019 році українці більше літали та менше їздили потягами / shpalta.media

      У 2019 році кількість пасажирів поїздів скоротилася на 1,9%. А кількість українців, які обрали для переміщення авіатранспорт, зросла на 8,8%.

      Загалом впродовж 2019 року послугами пасажирського транспорту скористалися 4262,4 мільйона пасажирів. Такі дані наводить Держстат.

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      У порівнянні з 2018 роком пасажирообіг збільшився на 3,3%. Водночас послугами пасажирського перевезення скористалися на 5% менше українців, ніж це було у 2018 році.

      пасажири транспорт
      Як змінювався загальний рівень пасажирообігу в Україні / www.ukrstat.gov

      Найбільше зростання зафіксували в авіаційному транспорті України. За 2019 рік пасажирообіг зріс на 16,1% і становить 30 мільярдів 58 мільйонів 600 тисяч пасажиро-кілометрів. А кількість пасажирів літаків збільшилася на 8,8%, до 13,6 мільйона людей.

      У залізничному транспорті пасажирообіг зберігся на рівні 28 мільярдів 680 мільйонів 800 тисяч пасажиро-кілометрів. Проте кількість пасажирів скоротилася на 1,9%, до 155 мільйонів людей.

      пасажирообіг
      Яким видом транспорту користувалися українці у 2019 році / www.ukrstat.gov

      Що таке пасажирообіг? Це перевезення певної кількості пасажирів на певну відстань і за певний період. Вимірюється в пасажиро-кілометрах.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Статистика Транспорт Залізниця авіація
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