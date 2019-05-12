Які виклики стоять перед Зеленським: думка Епіфанія

Найголовніший виклик, що стоїть перед обраним президентом Володимиром Зеленським – це збереження Української держави. Крім того, він повинен примножувати та розвивати ті досягнення, які Україна вже має. Щоправда, цьому неабияк намагатиметься завадити Росія, що хоче Україну розділити зсередини.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній переконує, що під час їхньої першої особистої зустрічі Володимир Зеленський справив на нього досить позитивне враження як людина, передає "Еспресо".

Читайте також: Образ немає, – Епіфаній поділився враженнями від зустрічі з Зеленським

"Він отримав великий вотум довіри українського суспільства, яке багато що від нього очікує. Ми говорили про те, що будемо надалі співпрацювати. Ми як Українська церква будемо підтримувати і президента, і українську державу в конструктивних діях. В усьому, що буде стосуватися єдності та розбудови Української держави, ми будемо працювати як партнери. Я вірю, що ми надалі будемо робити все задля того, щоб ці стосунки зберігалися добрими", – підкреслив священнослужитель.

На його переконання головний виклик, що стоїть перед обраним президентом, – це збереження української державності.

Якщо ми збережемо Українську державу, то далі ми можемо говорити про добробут. Тож найперше мусимо зберегти свою незалежність, адже бачимо, що агресор намагається нас поневолити. Найперше – фізично, і це йому не вдається, бо ми зуміли на сході України відстояти нашу територіальну цілісність, ми творили потужну армію, ми дбаємо про мову, об’єднали Українську православну церкву. І ми повинні зберегти все те, що було зроблено за часів незалежності України,

– пояснює він.

За словами Епіфанія, сьогодні українці бачать певні негативні меседжі з боку Росії, яка прагне розділити Україну зсередини.

"Це ми прекрасно бачили під час виборів. Вибори мають властивість роз’єднувати. Але українці мають зрозуміти, що вибори завершилися, обрано голову, і надалі ми повинні як єдина нація дбати про свої інтереси, про збереження української державності. І якщо ми будемо мати єдину державу, то в цій державі ми зможемо говорити про реформи, дбати про благополуччя українського народу", – наголосив очільник ПЦУ.

Читайте також: У Зеленського назвали його перші кроки на посаді президента

Водночас Епіфаній додає, що упродовж останніх років можна побачити певний прогрес, який є навіть за стану гібридної війни.

"Це є певним досягненням, яке влада повинна примножувати та розвивати", – резюмував митрополит Київський і всієї України.

До слова, екс-міністр фінансів і радник у команді обраного президента Олександр Данилюк серед пріоритетів перших 100 днів роботи Зеленського назвав:

боротьбу з корупцією : "У нас є план щодо перезапуску антикорупційних органів";

: "У нас є план щодо перезапуску антикорупційних органів"; наведення ладу в судовій системі: "Ми плануємо запустити набір та атестацію суддів";

"Ми плануємо запустити набір та атестацію суддів"; реформу СБУ і створення Служби фінансових розслідувань: передбачається, що остання забере частину функцій в СБУ та Нацполіції.

передбачається, що остання забере частину функцій в СБУ та Нацполіції. ліквідація податкової міліції.

За його словами, зараз також вирішуються питання, пов'язані з міжнародними зустрічами та плануванням карти візитів Зеленського. Крім того, триває формування команди політика, щоправда це питання вже доходить до завершення.

Якими є офіційні результати виборів? 23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.





Результати виборів президента України-2019: інфографіка 24 каналу

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента? Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського