Які виконавці виступили на сценах Зеленського і Порошенка: відео

Довгоочікувані дебати на НСК "Олімпійський" обидва кандидати у президенти вирішили розбавити музикою та запросили виступати на свої сцени відомих виконавців.

Оскільки штаби чинного Президента України Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського домовились про дві сцени на стадіоні, то й виконавці виступають на двох одночасно.

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Усіх охочих послухати дебати почали пропускати на НСК "Олімпійський" ще з 16:00, трохи згодом розпочалися музичні виступи на кожній зі сцен.

Сцена Зеленського

У штабі Зеленського перед дебатами озвучили свій список зіркових гостей. До нього входять Артем Пивоваров, Віктор Павлік, гурти KADNAY і "Мачете". Однак до початку дебатів встигли виступити лише Артем Пивоваров та "Мачете".

Артем Пивоваров на сцені Володимира Зеленського:

Пивоваров – український нью-вейв виконавець, співає українською мовою і російською мовами.

"Мачете" на сцені у Зеленського:

Зазначимо, фронтмен "Мачете" Ярослав Малий – засновник відомого у Росії гурту "Токіо". Він написав гімн вболівальників для Олімпіади у Сочі в 2014 році, а також саундреки до фільмів "9 рота" і "Жара".

Прихильники чинного президента відреагували на виступ цього гурту вигуками "ганьба".

Сцена Порошенка

Першими на сцені Петра Порошенка виступили Тарас Чубай та "Плач Єремії". Згодом з'явився гурт Kozak System. Він на дебатах не вперше – 14 квітня музиканти також були на "Олімпійському". Петро Порошенко запрошував Володимира Зеленського дебатувати у цей день, однак шоумен прийти відмовився.

Kozak System виступає на сцені Порошенка

Коли стартують дебати між Порошенком і Зеленським?Дебати розпочнуться на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Проте людей почнуть впускати на стадіон раніше – з 16:00. Для входу на стадіон треба мати роздруковані квитки-запрошення та документи, що засвідчують особу. Після дискусії на стадіоні Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.



Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів дебатів на стадіоні та наголошує, що на подію не можна приносити зброю, газові балончики, фаєри, петарди, їжу, алкоголь та інші напої, політичну символіку та домашніх тварин.