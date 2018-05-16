Які вітаміни можуть ефективно зміцнити судини
Для того, щоб підтримувати судини в здоровому стані, необхідно вживати вітамінно-мінеральні комплекси.
Зміцнити судини допоможуть кілька вітамінів, пише "Країна здоров’я".
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Добре впливає на стінки капілярів вітамін Р, або рутин. Він також знижує тиск. Аскорбінова кислота або вітамін С збільшує проникність судинної стінки. Ламкість капілярів та перешкоджає розвитку атеросклерозу вітамін Е.
Всі ці вітаміни не обов’язково купувати в аптеці, вони містяться у продуктах.
До прикладу смородина, цитрусові, шипшина, горобина та суниця збагачена вітаміном Р.
Аскорбінова кислота міститься в зелені, смородині, лимонах, цибулі, капусті. Рослинна олія, соя, обліпиха, бобові, яйця та зелень містять багато вітаміну Е.
До слова, вітамін D (кальцифероли) важливий для життєдіяльності організму. Він виконує безліч функцій, бувши одночасно і вітаміном, і гормоном.