Які вітаміни можуть ефективно зміцнити судини

Для того, щоб підтримувати судини в здоровому стані, необхідно вживати вітамінно-мінеральні комплекси.

Зміцнити судини допоможуть кілька вітамінів, пише "Країна здоров’я".

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Добре впливає на стінки капілярів вітамін Р, або рутин. Він також знижує тиск. Аскорбінова кислота або вітамін С збільшує проникність судинної стінки. Ламкість капілярів та перешкоджає розвитку атеросклерозу вітамін Е.

Всі ці вітаміни не обов’язково купувати в аптеці, вони містяться у продуктах.

До прикладу смородина, цитрусові, шипшина, горобина та суниця збагачена вітаміном Р.

Аскорбінова кислота міститься в зелені, смородині, лимонах, цибулі, капусті. Рослинна олія, соя, обліпиха, бобові, яйця та зелень містять багато вітаміну Е.

До слова, вітамін D (кальцифероли) важливий для життєдіяльності організму. Він виконує безліч функцій, бувши одночасно і вітаміном, і гормоном.