Які вітаміни необхідні для вагітної жінки: перелік та поради

Неважливо, планує жінка вагітність чи вона стає для неї цілковитим сюрпризом, але при першому огляді лікарі радять майбутнім мамам ті чи інші вітамінні додатки. І скільки лікарів – стільки й думок. Тому вагітні жінки часто опиняються перед вибором вітамінних комплексів, у різноманітті яких не хочеться заплутатися, витратити зайві гроші і, найголовніше, не нашкодити собі та малюку.

Вагітність – це один з найпрекрасніших та найбільш природних станів жінки. Під час очікування народження дитини кожна жінка дбає про двох і намагається не тільки зберегти своє здоров’я, а й зміцнити його. Хоча організм майбутньої мами має практично усе необхідне для нормального розвитку плода, існують вітаміни, запас яких потрібно поповнювати, щоб вагітність проходила ідеально.

За останні кілька років вчені зробили революцію у поглядах на вітаміни. Науковці довели, що вітамінні комплекси, у яких є все і трохи більше – не найкращий вибір для вагітних. Адже вони містять компоненти, які погано засвоюються між собою. Однак, дослідники визначили ті вітаміни і мікроелементи, позитивний ефект яких для жінки "при надії" беззаперечний.

Під час вагітності майбутній матері необхідно споживати важливі для розвитку малюка вітаміни

Вітамін В9 або фолієва кислота

Кожен сучасний гінеколог радить майбутній мамі розпочати підготовку до вагітності з прийому фолієвої кислоти. І це дійсно найкраще, що ви можете зробити для свого жіночого здоров’я та здоров’я дитини.

Дефіцит фолієвої кислоти в організмі матері пов’язують з дефектом розвитку нервової трубки плоду. Щоб центральна нервова система малюка розвивалась правильно, жінка повинна за 2-3 місяці до зачаття та перші 12 тижнів вагітності приймати вітамін В9.

Саме за цей період концентрація фолієвої кислоти в організмі матері сягає норми, щоб виносити здорову дитину. Якщо жінка не страждає на анемію, у її родині не було спадкових хвороб, добова норма становить 400 мкг. В інших випадках вона може сягати до 800 мкг на день, але про це варто консультуватися з лікарем.

Вітамін В9 необхідний для розвитку центральної нервової системи малюка

Останнім часом лікарі кажуть про випадки, коли у жінок погано засвоюється фолієва кислота – через генетичні особливості. Якщо у вас виявили таку проблему, не варто переживати. Сьогодні на ринку існують препарати з так званою метилфолатною формою вітаміну В9, яка засвоюється набагато краще.

Йод

Більша частина України, особливо її західні області, перебуває у йододефіцитній зоні. Тому цей мікроелемент включений у більшість комплексів для вагітних. Хорошим вибором стануть препарати, у яких йод скомбінований з фолієвою кислотою.

Йод відповідає за здоров’я щитоподібної залози майбутньої матері – колиски більшості гормонів. Тому дуже важливо підтримувати її нормальне функціонування і за допомогою харчування, і синтетичними додатками. Як і вітамін В9, йод потрібно вживати за 2-3 місяці до планованої вагітності та її перші 12 тижнів. Достатньо 200 мкг, щоб забезпечити денну норму.

Дуже важливо під час вагітності підтримувати здоров'я щитоподібної залози

Вітамін D

Про важливість цього вітаміну не тільки для вагітних, а практично для усіх нас, заговорили відносно недавно. Раніше вважалося, що правильне харчування та активні прогулянки у сонячний день забезпечують нашу денну норму вітаміну D, який відповідає за обмін кальцію в організмі та є своєрідним "гормональним диригентом".

Але після того, як ми проміняли свіже повітря на офісні центри, близько 75% населення планети має дефіцит вітаміну D.

Для жінок, які планують вагітність, дуже важливо контролювати рівень цього вітаміну в організмі, адже вчені встановили, що існує зв’язок наявності вітаміну з можливістю зачати дитину. Що вже й говорити про майбутніх мам, організм яких має забезпечити не тільки свої потреби, а й міцність скелету дитини.

Найголовніше, не встановлювати норму вітаміну D "на око". Як мінімум, це не принесе ніякої користі. Краще здати спеціальний аналіз і дізнатися, який рівень вітаміну у вашому організмі зараз. А кваліфікований лікар підбере схему, за якою ви будете поповнювати запас.

Вітамін D відповідає за обмін кальцію в організмі та є своєрідним "гормональним диригентом"

Вам може здатись, що такий перелік дуже мінімальний. Однак, прийом цих вітамінів та мікроелементів, а також збалансоване харчування, як вважають сучасні гінекологи, це все, що потрібно майбутній мамі, аби забезпечити дитині нормальний внутрішньоутробний розвиток.

Бувають випадки, коли вагітним жінкам призначають цілі полівітамінні комплекси або окремі мікроелементи (наприклад, залізо). Часто це спричинене особливостями дієти майбутньої мами або рівнем її здоров’я. Та пам'ятайте, що кожна жінка особлива, а вітаміни та мікроелементи залишаються лікарськими препаратами, користь і шкоду яких визначить для вас лише фахівець.

Фото: Unsplash.

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