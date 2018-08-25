Які вітаміни необхідні для здоров'я: перелік
Для хорошого функціонування організму необхідні 13 корисних вітамінів. Вони повинні бути у вашому щоденному раціоні.
Про це повідомляє "Країна здоров'я".
Вітамін А необхідний для здоров'я зубів і кісток, стежить за станом слизових оболонок і шкіри.
Вітамін А можна знайти в таких продуктах: темна листова зелень, яєчні жовтки, молочні продукти (сир, йогурт), печінка, риба, яловичина.
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Вітамін B1 (тіамін) перетворює вуглеводи в енергію та допомагає регулювати функцію серця і нервових клітин.
Є в: яйцях, пісному м'ясі, горіхах, насінні, бобових, м'ясних субпродуктах, горосі, цільному зерні.
Вітамін B2 (рибофлавін) сприяє виробництву еритроцитів та допомагає іншим вітамінам групи В виконувати свою роботу.
Звідки отримати: яйця, м'ясні субпродукти, пісне м'ясо, молоко, зелені овочі, збагачені зерна і крупи.
Вітамін B3 (ніацин) підтримує здоров'я шкіри і нервової системи, знижує рівень холестерину.
Цей вітамін мають такі продукти: яйця, авокадо, риба (особливо тунець), бобові, горіхи, картопля, домашня птиця, збагачені злаки і хліб.
Вітамін B5 (пантотенова кислота) допомагає виробляти гормони і "хороший" холестерин.
Звідки отримати: авокадо, капуста, броколі, яйця, бобові, сочевиця, гриби, м'ясні субпродукти, птиця, цільнозернові.
Вітамін B6 (піридоксин) допомагає створювати еритроцити, підтримує функцію мозку, оптимізує споживання білка.
Є в авокадо, бананах, бобових, домашній птиці, м'ясі, горіхах, цільному зерні.
Вітамін B7 (біотин) переробляє білок і вуглеводи, допомагає виробляти "хороший" холестерин і гормони.
Звідки отримати: яєчні жовтки, бобові, молоко, горіхи, м'ясні субпродукти (особливо печінка), свинина, дріжджі, шоколад, крупи.
Вітамін B12 допомагає формувати еритроцити і підтримує нормальну роботу нервової системи.
Звідки отримати: яйця, м'ясо, молоко, субпродукти, молюски, домашня птиця, збагачені продукти (наприклад, соєве молоко).
Вітамін С (аскорбінова кислота) сприяє здоров'ю зубів і ясен, допомагає засвоєнню заліза, прискорює процеси регенерації.
Звідки отримати: броколі, брюссельська капуста, цвітна капуста, цитрусові, картопля, шпинат, помідори, полуниця.
Вітамін D допомагає організму абсорбувати кальцій.
Звідки отримати: під впливом сонця протягом 10-15 хвилин (з використанням засобу з SPF), з жирної риби (лосось, оселедець, скумбрія), риб'ячого жиру, збагачених молочних продуктів і круп.
Вітамін Е – антиоксидант, допомагає продукувати еритроцити і ефективно використовувати вітамін К.
Звідки отримати: авокадо, темно-зелені овочі (шпинат, спаржа, броколі), масла (кукурудза, соняшник), папая, манго, насіння, горіхи, зародки пшениці.
Вітамін К допомагає зсідатись крові та сприяє здоров'ю кісток.
Звідки отримати: темно-зелені овочі (броколі, спаржа, брюссельська капуста), темні листові овочі, риба, печінка, яловичина, яйця.
Фолієва кислота взаємодіє з вітаміном B21 при виробництві еритроцитів, необхідних для формування структури ДНК.
Є у: спаржі, броколі, буряку, листовій зелені, апельсинах, сочевиці, арахісовому маслі, пивних дріжджах, збагачених злаках, зародках пшениці.
Всі фото: Unsplash.
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