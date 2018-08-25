Які вітаміни необхідні для здоров'я: перелік

Для хорошого функціонування організму необхідні 13 корисних вітамінів. Вони повинні бути у вашому щоденному раціоні.

Про це повідомляє "Країна здоров'я".

Вітамін А необхідний для здоров'я зубів і кісток, стежить за станом слизових оболонок і шкіри.

Вітамін А можна знайти в таких продуктах: темна листова зелень, яєчні жовтки, молочні продукти (сир, йогурт), печінка, риба, яловичина.

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Вітамін B1 (тіамін) перетворює вуглеводи в енергію та допомагає регулювати функцію серця і нервових клітин.

Є в: яйцях, пісному м'ясі, горіхах, насінні, бобових, м'ясних субпродуктах, горосі, цільному зерні.

Вітамін B2 (рибофлавін) сприяє виробництву еритроцитів та допомагає іншим вітамінам групи В виконувати свою роботу.

Звідки отримати: яйця, м'ясні субпродукти, пісне м'ясо, молоко, зелені овочі, збагачені зерна і крупи.

Вітамін B3 (ніацин) підтримує здоров'я шкіри і нервової системи, знижує рівень холестерину.

Цей вітамін мають такі продукти: яйця, авокадо, риба (особливо тунець), бобові, горіхи, картопля, домашня птиця, збагачені злаки і хліб.

Вітамін B5 (пантотенова кислота) допомагає виробляти гормони і "хороший" холестерин.

Звідки отримати: авокадо, капуста, броколі, яйця, бобові, сочевиця, гриби, м'ясні субпродукти, птиця, цільнозернові.

Вітамін B6 (піридоксин) допомагає створювати еритроцити, підтримує функцію мозку, оптимізує споживання білка.

Є в авокадо, бананах, бобових, домашній птиці, м'ясі, горіхах, цільному зерні.

Вітамін B7 (біотин) переробляє білок і вуглеводи, допомагає виробляти "хороший" холестерин і гормони.

Звідки отримати: яєчні жовтки, бобові, молоко, горіхи, м'ясні субпродукти (особливо печінка), свинина, дріжджі, шоколад, крупи.

Вітамін B12 допомагає формувати еритроцити і підтримує нормальну роботу нервової системи.

Звідки отримати: яйця, м'ясо, молоко, субпродукти, молюски, домашня птиця, збагачені продукти (наприклад, соєве молоко).

Вітамін С (аскорбінова кислота) сприяє здоров'ю зубів і ясен, допомагає засвоєнню заліза, прискорює процеси регенерації.

Звідки отримати: броколі, брюссельська капуста, цвітна капуста, цитрусові, картопля, шпинат, помідори, полуниця.

Вітамін D допомагає організму абсорбувати кальцій.

Звідки отримати: під впливом сонця протягом 10-15 хвилин (з використанням засобу з SPF), з жирної риби (лосось, оселедець, скумбрія), риб'ячого жиру, збагачених молочних продуктів і круп.

Вітамін Е – антиоксидант, допомагає продукувати еритроцити і ефективно використовувати вітамін К.

Звідки отримати: авокадо, темно-зелені овочі (шпинат, спаржа, броколі), масла (кукурудза, соняшник), папая, манго, насіння, горіхи, зародки пшениці.

Вітамін К допомагає зсідатись крові та сприяє здоров'ю кісток.

Звідки отримати: темно-зелені овочі (броколі, спаржа, брюссельська капуста), темні листові овочі, риба, печінка, яловичина, яйця.

Фолієва кислота взаємодіє з вітаміном B21 при виробництві еритроцитів, необхідних для формування структури ДНК.

Є у: спаржі, броколі, буряку, листовій зелені, апельсинах, сочевиці, арахісовому маслі, пивних дріжджах, збагачених злаках, зародках пшениці.

Всі фото: Unsplash.

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