Які вітаміни здатні покращити зір: перелік

Очам необхідний відпочинок, а також ті поживні речовини та вітаміни, без яких вони не можуть добре бачити і витримувати повсякденні навантаження.

Тому для збереження здоров’я органу зору необхідно вживати вітаміни, пише "Країна Здоров'я".

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За безперервну роботу сітківки відповідає вітамін А. Якщо в організмі його недостатньо, то людина може погано бачити при темряві та слабкому освітленні.

Вітамін А міститься в моркві, абрикосах, помідорах, зеленій цибулі, вершковому маслі, молочних продуктах, печінці, риб'ячому жирі.

За імпульси від сітківки ока до головного мозку відповідають вітаміни групи В, а за роботу нервової тканини – В1. Дефіцит останнього може спричинити утворення глаукоми та зниження гостроти зору. В1 міститься у горіхах, овочах, дріжджах, м'ясі, кукурудзі, пшоні, меді, печінки

Коли у людини помітні зруйновані кровоносні судини – то це ознака нестачі вітаміну В2. Він є чудовим помічником профілактиці дистрофії рогівки ока і боротьбі з втомою очей. Кукурудзяні зерна, капуста, яєчний жовток та риба збагачені рибофлавіном.

Вітамін В6 вважається природним транквілізатором і борцем з напругою очей, запалення зорового нерва і кон'юнктивітом. Цей вітамін є у винограді, петрушці, чорниці, фініках, яєчному жовтку, абрикосі та чорносливі.

За кровопостачання органів зору відповідає вітамін В12. Останній міститься у винограді, петрушці, чорниці, фініках, яєчному жовтку, абрикосі та чорносливі.

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