Які вправи можуть зміцнити весь організм: відповідь вчених

Вчені назвали вид вправ, які можуть зміцнити весь організм краще, ніж звичайні кардіо-тренування та аеробіка.

Науковці з університету Сіднея встановили, що краще на організм впливають силові вправи, пише WorldHealth.net.

Читайте також: 7 простих способів змусити себе почати займатися спортом

Такі тренування знижують ризик передчасної смерті від усіх можливих хвороб, у тому числі й раку. До силових вправ науковці відносять всі ті, які тренують м’язи тіла, а також планка, віджимання та підтягування.

У дослідженні, яке тривало 14 років, проаналізували дані понад 80 тисяч людей. Вчені відстежували зв'язок між силовими тренуваннями та смертністю від серцево-судинних захворювань та раку.

У результаті, якщо додати силові вправи до кардіо-навантажень, то це на 23% знижує ризик передчасної смерті від будь-яких хвороб, і на 31% – від онкозахворювань.

Учасники експерименту, які виконували лише силові вправи, не зменшили ризик розвитку серцево-судинних проблем. Помітний ефект мали лише вправи, у яких поєднувалися аеробіка та силові навантаження. Вчені зазначають, що силових навантажень було достатньо для профілактики раку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.