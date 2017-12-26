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Які вправи потрібно робити перед сном

21:12, 26 грудня 2169 Читать новость на русском
Гімнастика перед сном
Гімнастика перед сном / unsplash

Вечірня розслаблююча гімнастика перед сном допоможе вам швидше заснути та не прокидатися посеред ночі.

Вправи сприяють розслабленню м'язів, рівномірному, спокійному дихання і ви швидше заснете. Займатися слід в легкому одязі та прохолодній кімнаті.

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1. Ляжте на спину, випряміть ноги, одну ногу візьміть за щиколотку або гомілку і повільно потягніть до себе. Тримайте положення, з кожним видихом старайся наблизити ногу до тулуба. Верніться в початкове положення і повторіть з іншою ногою.

Вправи перед сном
Вправи перед сном

2. Встаньте на коліна, одну ногу випряміть і витягніть в сторону, таз змістіть всередину. Спирайся або на прямі руки, або на передпліччя (більш складний варіант). З кожним видихом старайся опустити таз якнайнижче.

Вправи перед сном
Вправи перед сном

3. Ляжте на спину, покладіть стопу на стегно, прийміть положення сидячи, руками обіпріться за спиною на підлогу. Коліно направлено в бік, стопа якомога ближче до корпусу, спина пряма.

Вправи перед сном
Вправи перед сном

4. Встаньте на коліна, опустіть таз на п'яти, руки витягніть вперед, грудьми ляжте на підлогу. З кожним видихом тягни руки все більше вперед, розтягуючи хребетний стовп.

Вправи перед сном
Вправи перед сном

5. Сядьте на сідниці, ноги схрестіть в колінах, випрями спину. На видиху легенько потягніть рукою голову в бік і зафіксуй положення. На вдиху поверніться у вихідне положення і повторіть в іншу сторону.

Вправи перед сном
Вправи перед сном

Теги: LifeStyle Здорове життя Поради Фітнес Здоров'я
Джерело: Сosmo
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