Які вправи потрібно робити перед сном

Вечірня розслаблююча гімнастика перед сном допоможе вам швидше заснути та не прокидатися посеред ночі.

Вправи сприяють розслабленню м'язів, рівномірному, спокійному дихання і ви швидше заснете. Займатися слід в легкому одязі та прохолодній кімнаті.

Читайте також: Як бігати взимку і не мерзнути: корисні поради

1. Ляжте на спину, випряміть ноги, одну ногу візьміть за щиколотку або гомілку і повільно потягніть до себе. Тримайте положення, з кожним видихом старайся наблизити ногу до тулуба. Верніться в початкове положення і повторіть з іншою ногою.



Вправи перед сном

2. Встаньте на коліна, одну ногу випряміть і витягніть в сторону, таз змістіть всередину. Спирайся або на прямі руки, або на передпліччя (більш складний варіант). З кожним видихом старайся опустити таз якнайнижче.



Вправи перед сном

3. Ляжте на спину, покладіть стопу на стегно, прийміть положення сидячи, руками обіпріться за спиною на підлогу. Коліно направлено в бік, стопа якомога ближче до корпусу, спина пряма.



Вправи перед сном

4. Встаньте на коліна, опустіть таз на п'яти, руки витягніть вперед, грудьми ляжте на підлогу. З кожним видихом тягни руки все більше вперед, розтягуючи хребетний стовп.



Вправи перед сном

5. Сядьте на сідниці, ноги схрестіть в колінах, випрями спину. На видиху легенько потягніть рукою голову в бік і зафіксуй положення. На вдиху поверніться у вихідне положення і повторіть в іншу сторону.



Вправи перед сном