Які ягоди зберігають здоров'я легенів

Науковці назвали ягоди, які допомагають дихальним органам залишатися здоровими та нормально функціонувати.

Зі слів науковців, чорниця та виноград найкраще захищають легені від пошкоджень та захворювань, передає Мaximum.

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Чорниця та виноград містять багато флавоноїдів, які зміцнюють клітини у легенях. Флавоноїди також є у плодах горобини чорноплідної, квітках і плодах глоду, а також – червоних порічках.

Такий їхній вплив з'ясували під час досліджень на добровольцях – у кожного учасника експерименту перевірили стан дихальних органів та попросили розповісти про раціон харчування.

Через 10 років всі процедури та питання повторили. З'ясувалось, що у деяких добровольців легені були значно здоровішими, аніж в інших. А все завдяки чорниці та винограду.

Окрім того, вчені з'ясували, що куріння послаблювало антиоксидантні властивості ягід.

Додамо, вживання певних продуктів допомагає значно покращити роботу легенів. До корисних продуктів потрапили продукти з багатим вмістом вітамінів і антиоксидантів. Вчені з США склали перелік найкорисніших.

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