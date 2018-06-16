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Які ягоди зберігають здоров'я легенів

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Здоров'я легенів
Здоров'я легенів / uzhgorod.net.ua

Науковці назвали ягоди, які допомагають дихальним органам залишатися здоровими та нормально функціонувати.

Зі слів науковців, чорниця та виноград найкраще захищають легені від пошкоджень та захворювань, передає Мaximum.

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Чорниця та виноград містять багато флавоноїдів, які зміцнюють клітини у легенях. Флавоноїди також є у плодах горобини чорноплідної, квітках і плодах глоду, а також – червоних порічках.

Такий їхній вплив з'ясували під час досліджень на добровольцях – у кожного учасника експерименту перевірили стан дихальних органів та попросили розповісти про раціон харчування. 

Через 10 років всі процедури та питання повторили. З'ясувалось, що у деяких добровольців легені були значно здоровішими, аніж в інших. А все завдяки чорниці та винограду.

Окрім того, вчені з'ясували, що куріння послаблювало антиоксидантні властивості ягід.

Додамо, вживання певних продуктів допомагає значно покращити роботу легенів. До корисних продуктів потрапили продукти з багатим вмістом вітамінів і антиоксидантів. Вчені з США склали перелік найкорисніших.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Медицина
Джерело: 24 Канал
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