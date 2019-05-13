Які юридичні наслідки має відеопетиція Зеленського про розпуск Ради

12 травня команда новообраного президента Володимира Зеленського запустила на YouTube відеоролик, в якому закликала українців висловитись – потрібно чи ні розпускати парламент. Які юридичні наслідки може мати таке відеозвернення і чи зобов'язує воно до якихось кроків новообраного президента, розповів журналісту 24 каналу юрист Василь Мірошніченко.

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського оприлюднила першу відеопетицію, яка стосується розпуску Верховної Ради. Таке звернення розмістили на сторінці "Команда Зеленського" у Facebook. В анотації до петиції зазначається – якщо вона набере мільйон переглядів, Володимир Зеленський зверне увагу на це питання.

Відеозвернення команди Володимира Зеленського дивіться тут:

Щоправда, на думку юриста Василя Мірошніченка, такий відеоролик – це не та легальна петиція, яка до чогось зобов’язує.

Звісно, люди можуть розглядати відеозвернення як петицію, проте воно не має юридичного аспекту. Це суспільні ініціативи й не більше. Якби це була петиція, зареєстрована на сайті президента чи парламенту, тоді вона мала би певний результат і на неї повинні були б відреагувати. Щоправда, зазвичай розглядають і відмовляють,

– додає юрист.

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Щоб петиція стала офіційним документом, її потрібно зареєструвати на сайті ВРУ чи президента і збирати голоси вже під цим документом. І, якщо вона набере 25 тисяч, президент чи парламент мають відреагувати на неї. Натомість, звернення, зареєстроване в соціальних мережах, не є офіційною петицією. А лайки та дизлайки під таким зверненням можна "накрутити" з різних акаунтів.

"Коли ми говоримо про сайт електронних петицій ВРУ чи президента, там є контроль за тим, хто віддає свої голоси. Петиції, зареєстровані на офіційних сайтах, демонструють нам реальну картину: коли людина голосує на цих сайтах, фіксується її прізвище, тому двічі віддати свій голос – не вийде", – зазначає юрист.