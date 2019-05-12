Які з українських авіакомпаній є найбільш пунктуальними: рейтинг за квітень

За квітень 2019 року українські авіакомпанії збільшили показник своєї пунктуальності. При загальній кількості рейсів 4099 пунктуальність складає 86,9%. До слова, це на 0,7% краще за результати березня 2019.

Як заявили у Міністерстві інфраструктури України, іноземні перевізники погіршили свій показник на 1,7%. Тож їх пунктуальність вильотів з аеропортів України оцінюється у 85,4% при загальній кількості вильотів 2 954.

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Перше місце серед найпунктуальніших авіакомпаній посіла "Мотор Січ". 98,8% рейсів ця авіакомпанія виконала вчасно та без затримок. Друге та третє місце з показниками 92,6% і 88,9% займають "Роза Вітрів" та Yanair. А от найбільша авіакомпанія країни МАУ вчасно виконала 88,8% рейсів. Найгіршим результатом пунктуальності відзначилася авіакомпанія "Джонніка". Літаки цієї авіакомпанії вчасно здійснили лише 62,5% польотів.



Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній

Щодо іноземних компаній, то найкращими показниками вчасних вильотів можуть похвалитися Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, Ellinair, Aegean Airlines, Air Malta, Aigle Azur, Bulgaria Air і Tarom. Всі вони не затримали жодного рейсу у квітні.



Пунктуальність за кордонних авіакомпаній

До слова, у рейтингу виконаним за розкладом вважався рейс, якщо відправлення скоєно з відхиленням від графіка не більше, ніж на 15 хвилин.

Варто додати, що днями комісія Державної авіаслужби України відмовила двом з трьох українських авіакомпаніям, які подали заявки та хотіли отримати дозвіл здійснювати нові регулярні рейси. І лише одна компанія Windrose ("Роза вітрів"), яка з вересня 2010 року належить олігарху Ігорю Коломойському, може здійснювати регулярні рейси за новим маршрутом.