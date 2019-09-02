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      Які законопроєкти та реформи Зеленський з Кабміном і Радою втілить незабаром у життя

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Прес-служба партії "Слуга народу"

      Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Верховною Радою, Кабінетом міністрів і силовиками оприлюднив низку законопроєктів і гарячих реформ, які його команда планує втілити у життя найближчим часом.

      • Державний бюджет України на 2020 рік: внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт, що має на меті стимулювання економічного зростання.
        Термін: до 15 вересня 2019 року. Відповідальні: прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінасіва Оксана Маркарова.
         
      • Запровадження ринку землі: розробити та внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі.
        Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: прем’єр Олексій Гончарук і міністр економіки, розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
        – Пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не буде забирати землю, модель земельної реформи є направленою на розвиток українського фермерства та цей крок передусім захищатиме інтереси дрібного власника. Тому він пропонує ухвалити закон про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.
        – Наповнити 100% інформації про земельні ділянки у державному земельному кадастрі. Термін: до 1 січня 2021 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов.

      • Про запуск масштабної приватизації: ухвалити законопроєкт про скасування переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Разумков і Арахамія.
        – Уряду сформувати перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації, конкретний. Відповідальні: Гончарук, Милованов. 
        – Передати не менше ніж 500 підприємств до Фонду Держмайна України для малої приватизації через аукціонну систему ProZorro. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов.
        – Розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації та залучення інвестиційних радників. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов.
        – провести перший конкурс і провести його не пізніше за 1 квітня 2020 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов.
        – ухвалити закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо консолідації функції державного регулювання ринків фінансових послуг, передбачає перерозподіл функцій між Нацбанком і Нацкомісією цінних паперів і фондового ринку. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Разумков і Арахамія. Також Зеленський закликав приєднатися першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука. 

      •  Ухвалити закон про концесії. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні, Разумков, Арахамія та голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

      • та голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

        – ухвалити закон про оренду державного та комунального майна у новій редакції. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія, Наталуха. 
        – провести переговори та укласти угоди про розподіл продукції з переможцями конкурсів на надрокористування. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
        – ухвалити закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні та посилення захисту іноземних інвестицій. Термін: до 1 січня 2020 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія, Наталуха.

      • Поліпшення бізнес-клімату 
        – створення умов для зниження з боку комерційних банків кредитних ставок і доступності кредитування бізнесу та іпотеки. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова та голова НБУ Яків Смолій.
        – забезпечити доопрацювання та ухвалення нової редакції Трудового Кодексу України. Термін: до 1 січня 2020 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія, Гончарук і міністр соціальної політики Юлія Соколовська;
        – спростити порядок і зменшити вартість підключення громадян і бізнесу до електричних і газових мереж, якими володіють газові монополісти. Термін: до 1 січня 2020 року. Відповідальні: Гончарук, Милованов, Оржель і голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.
        – підготувати та внести до парламенту законопроєкт про Службу фінансових розслідувань. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова.

        – забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань. Термін: до 1 грудня 2029 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія та голова Комітету з питань фінансово-податкової та митної політики Данило Гетманцев.

      • Детінізація економіки

        – підготувати та внести до парламенту законопроєкти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова.
        – ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Термін: до 1 грудня 2029 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія.

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      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Володимир Зеленський Новини політики Президент України Реформи Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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