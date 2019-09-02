Які законопроєкти та реформи Зеленський з Кабміном і Радою втілить незабаром у життя
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Верховною Радою, Кабінетом міністрів і силовиками оприлюднив низку законопроєктів і гарячих реформ, які його команда планує втілити у життя найближчим часом.
- Державний бюджет України на 2020 рік: внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт, що має на меті стимулювання економічного зростання.
Термін: до 15 вересня 2019 року. Відповідальні: прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінасіва Оксана Маркарова.
- Запровадження ринку землі: розробити та внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі.
Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: прем’єр Олексій Гончарук і міністр економіки, розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
– Пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не буде забирати землю, модель земельної реформи є направленою на розвиток українського фермерства та цей крок передусім захищатиме інтереси дрібного власника. Тому він пропонує ухвалити закон про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.
– Наповнити 100% інформації про земельні ділянки у державному земельному кадастрі. Термін: до 1 січня 2021 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов.
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Про запуск масштабної приватизації: ухвалити законопроєкт про скасування переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Разумков і Арахамія.
– Уряду сформувати перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації, конкретний. Відповідальні: Гончарук, Милованов.
– Передати не менше ніж 500 підприємств до Фонду Держмайна України для малої приватизації через аукціонну систему ProZorro. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов.
– Розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації та залучення інвестиційних радників. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов.
– провести перший конкурс і провести його не пізніше за 1 квітня 2020 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов.
– ухвалити закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо консолідації функції державного регулювання ринків фінансових послуг, передбачає перерозподіл функцій між Нацбанком і Нацкомісією цінних паперів і фондового ринку. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Разумков і Арахамія. Також Зеленський закликав приєднатися першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука.
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Ухвалити закон про концесії. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні, Разумков, Арахамія та голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
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та голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
– ухвалити закон про оренду державного та комунального майна у новій редакції. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія, Наталуха.
– провести переговори та укласти угоди про розподіл продукції з переможцями конкурсів на надрокористування. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
– ухвалити закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні та посилення захисту іноземних інвестицій. Термін: до 1 січня 2020 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія, Наталуха.
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Поліпшення бізнес-клімату
– створення умов для зниження з боку комерційних банків кредитних ставок і доступності кредитування бізнесу та іпотеки. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова та голова НБУ Яків Смолій.
– забезпечити доопрацювання та ухвалення нової редакції Трудового Кодексу України. Термін: до 1 січня 2020 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія, Гончарук і міністр соціальної політики Юлія Соколовська;
– спростити порядок і зменшити вартість підключення громадян і бізнесу до електричних і газових мереж, якими володіють газові монополісти. Термін: до 1 січня 2020 року. Відповідальні: Гончарук, Милованов, Оржель і голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.
– підготувати та внести до парламенту законопроєкт про Службу фінансових розслідувань. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова.
– забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань. Термін: до 1 грудня 2029 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія та голова Комітету з питань фінансово-податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Детінізація економіки
– підготувати та внести до парламенту законопроєкти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова.
– ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Термін: до 1 грудня 2029 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія.
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