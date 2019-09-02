Які законопроєкти та реформи Зеленський з Кабміном і Радою втілить незабаром у життя

Про запуск масштабної приватизації : ухвалити законопроєкт про скасування переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Разумков і Арахамія. – Уряду сформувати перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації, конкретний. Відповідальні: Гончарук, Милованов. – Передати не менше ніж 500 підприємств до Фонду Держмайна України для малої приватизації через аукціонну систему ProZorro. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов. – Розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації та залучення інвестиційних радників. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов. – провести перший конкурс і провести його не пізніше за 1 квітня 2020 року. Відповідальні: Гончарук і Милованов. – ухвалити закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо консолідації функції державного регулювання ринків фінансових послуг, передбачає перерозподіл функцій між Нацбанком і Нацкомісією цінних паперів і фондового ринку. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Разумков і Арахамія. Також Зеленський закликав приєднатися першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука.

Ухвалити закон про концесії. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні, Разумков, Арахамія та голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

– ухвалити закон про оренду державного та комунального майна у новій редакції. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія, Наталуха. – провести переговори та укласти угоди про розподіл продукції з переможцями конкурсів на надрокористування. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. – ухвалити закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні та посилення захисту іноземних інвестицій. Термін: до 1 січня 2020 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія, Наталуха.

Поліпшення бізнес-клімату

– створення умов для зниження з боку комерційних банків кредитних ставок і доступності кредитування бізнесу та іпотеки. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова та голова НБУ Яків Смолій.

– забезпечити доопрацювання та ухвалення нової редакції Трудового Кодексу України. Термін: до 1 січня 2020 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія, Гончарук і міністр соціальної політики Юлія Соколовська;

– спростити порядок і зменшити вартість підключення громадян і бізнесу до електричних і газових мереж, якими володіють газові монополісти. Термін: до 1 січня 2020 року. Відповідальні: Гончарук, Милованов, Оржель і голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.

– підготувати та внести до парламенту законопроєкт про Службу фінансових розслідувань. Термін: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: Гончарук, Маркарова.

– забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань. Термін: до 1 грудня 2029 року. Відповідальні: Разумков, Арахамія та голова Комітету з питань фінансово-податкової та митної політики Данило Гетманцев.