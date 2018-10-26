Які запахи знижують апетит: перелік
Є такі запахи, які зменшують тягу до солодкого і знижують апетит. Тож використання натуральних ароматів або аромасвічок можуть стати приємним способом профілактики набору зайвої ваги.
Список запахів склав доктор Алан Хірш з США, який очолює Фонд вивчення і лікування порушень смаку та нюху, передає 24apteka.
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1. Солодкий аромат ванілі додає енергії і гармонізує, підвищує чутливість і самооцінку. Але будьте обережні – ваніль часто викликає алергічну реакцію.
2. Грейпфрут ефективно знижує апетит та допомагає впоратися з негативним душевним станом.
3. Аромат анісової олії теж рекомендований для зниження апетиту. Але можлива індивідуальна непереносимість продукту.
4. Кріп покращує травлення, а його ефірні олії усувають гнильні процеси та допомагають при метеоризмі.
5. Аромат чорного перцю допомагає не лише втамувати голод, а й ефективно знизити вагу.
6. М'ята покращує травлення і також чудово втамовує апетит.
7. Яблучна ефірна олія допомагає стримати апетит та позитивно впливає на нервову систему.
8. Аромат банана теж допомагає схуднути.
9. Трояндова олія відмінно розслаблює, бореться з безсонням і пригнічує апетит.
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