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      Які жінки частіше страждають від післяродової депресії

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      Які жінки частіше страждають від післяродової депресії
      Які жінки частіше страждають від післяродової депресії / parents.com

      Дослідження британських вчених встановило, що жінки, які народжують хлопчиків, частіше страждають від післяродової депресії.

      Про це йдеться в досліджені, яке провели вчені з Університету Кента у Великобританії, пише Independent.

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      У жінок, які народжували хлопчиків, ризик розвитку депресії після пологів збільшувався на 71-79% у порівнянні з тими жінками, які народжували дівчаток.

      Які жінки частіше страждають від післяродової депресії
      Які жінки частіше страждають від післяродової депресії

      Дослідники припускають, що це може бути імунна реакція жіночого організму на плід чоловічої статі.

      Збільшувався й ризик розвитку післяпологової депресії у жінок, які мали ускладнення під час пологів, цей показник був на 147% вищим, ніж у тих жінок, чиї пологи минуло легко.

       
      Післяпологова депресія – симптоми
      Це реакція жіночого організму на стрес, яким для нього виявляються пологи. Основні симптоми:
      • тривога;
      • дратівливість;
      • пригніченість;
      • апатія;
      • різкі зміни настрою;
      • часті плачі;
      • страх перед нездатністю подбати про малюка.

      Висновок вчених: жінки, які народили хлопчиків, мають більший ризик розвитку післяпологової депресії.

      Жінки, які народили хлопчиків, мають більший ризик розвитку післяпологової депресії
      Жінки, які народили хлопчиків, мають більший ризик розвитку післяпологової депресії

      Фахівці переконані, що результаті дослідження допоможуть медикам виявляти та підтримувати жінок, які можуть бути більш схильні до розвитку цього захворювання.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Вагітність і пологи Здоров'я Психологія Депресія
      Джерело: 24 Канал
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