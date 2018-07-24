Які жіночі хвороби можна вилікувати оргазмом: відповідь медиків

Секс корисно впливає на здоров'я людей, а тривала його відсутність несе загрозу для організму. Незважаючи на те, що чоловіки відчувають оргазм частіше, аніж жінки, для представниць прекрасної статі він має лікувальні властивості.

Як розповідають медики, випробувавши сексуальну насолоду імунітет жінки починає зміцнюватися, отже, секс допомагає одужувати, пише Ukrhealth.

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Окрім того, лікарі зауважують, що оргазм приводить в норму менструальний цикл у жінок, а як наслідок у них збільшуються шанси завагітніти. Також, він ліквідує менструальні синдроми, нудоту, судоми, головний біль і біль інших органів.

Медики пояснюють, що під час цього фізіологічного стану в матці скорочуються м’язи, при цьому в головному мозку жінки вивільняються хімічні речовини, що полегшують біль.

Завдяки оргазмам покращується циркуляція крові, що в свою чергу, допомагає роботі серцево-судинної системи. Так, найперше покращується надходження крові до органів малого тазу, можливе зниження ризику появи варикозу. У свою чергу, покращений кровообіг завдяки сексу дає можливість уникнути появи тромбів, а дихання під час оргазму позитивно впливає на роботу легенів.



Оргазм корисно впливає на організм та здоров'я жінки

Зазначається, що якщо жінка регулярно відчуває оргазм під час статевого акту, то це дозволяє їй залишатися молодою, здоровою, красивою, підвищує її самооцінку та поліпшує психологічний стан.

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