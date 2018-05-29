Які зірки відвідали показ Louis Vuitton Resort 2019: стильна фотопідбірка

28 травня на півдні Франції в музеї Fondation Maeght відбувся показ модної круїзної колекції Louis Vuitton Resort 2019. На фешн-подію завітали такі знаменитості як Емма Стоун, Сієнна Міллер, Леа Сейду та інші.

На модний показ Louis Vuitton Resort 2019 в сад-музей сучасного мистецтва приїхали відомі фешн-блогери, редактори глянцевих журналів та голлівудські зірки, які першими оцінили образи з нової колекції креативного директору бренду Ніколя Гескьєра і стиліста Грейса Коддінгтона.

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Серед найвідоміших гостей можна було побачити таких як амбасадора бренду Емму Стоун, актрису Сієнну Міллер і Лею Сейду, новоспеченого холостяка Джастіна Теру, Софі Тернер, Дженніфер Коннеллі, Ізабель Юппер та багато інших. Зірки відзначились схожими стильними образами, які затьмарювали червону доріжку події не менше самих моделей в новій круїзній колекції.



Емма Стоун



Джастін Теру



Леа Сейду



Софі Тернер



Сієнна Міллер



Дженніфер Коннеллі



Ізабель Юппер



Марина Фуа



Камелія Джордана



Сієнна Міллер і Рут Негга



Едвард Еннінфуль і Грейс Коддінгтон