Які злочини найчастіше стаються в Україні: шокуючі дані

У першому півріччі 2018 року в Україні зафіксували понад 280 тисяч злочинів. За аналогічний період минулого року було скоєно понад 317 тисяч злочинів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Протягом січня-червня 2018 року обліковано 281 тисяча 800 кримінальних правопорушень. Серед них 36,3% – тяжкі та особливо тяжкі,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, протягом вказаного періоду часу зафіксували 817 умисних вбивств і замахів на вбивство, 1125 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 111 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

У цей час сталося понад 133 тисячі крадіжок, понад 19 тисяч шахрайств, майже 7 тисяч грабежів. Правоохоронці зафіксували 1800 випадків хабарництва та 1100 розбоїв.



Окрім цього, представники правоохоронних органів за цей період виявили 846 осіб, які скоїли злочин у складі 194 організованих груп і злочинних організацій.



Через злочинні дії постраждали понад 193 тисячі, з-поміж яких майже 66 тисяч – жінки, понад 10 тисяч – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп. Серед постраждалих 2200 неповнолітніх та 1400 дітей до 14 років.

Найбільша кількість потерпілих (65,8%) – від крадіжок та грабежів, серед них 34,7% – жінки.

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждали понад 5 тисяч осіб.

Внаслідок злочинних діянь загинуло 3400 осіб, з-поміж яких 19,1% були умисно вбиті; 27% загинули у ДТП, пов’язаних зі злочинами; 9,4% – через тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали понад 53 тисячі злочинців. Серед них 6600 жінок та 1700 неповнолітніх.

Серед затриманих 34% раніше вже ставали на злочинний шлях, дві третини мали незняту або непогашену судимість. У стані алкогольного сп’яніння перебували 8,9% злочинців, ще 8,4% вчинили злочин у групі.