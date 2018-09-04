Які зміни тіла чекають на жінку під час вагітності

Під час вагітності у жінки змінюється не лише живіт, а й все тіло – очікування майбутньої дитини змінює сприйняття деяких рецепторів, структуру волосся та інше.

1. Однією з основних ознак є чутливість до світла, передає "Країна здоров'я".

Вагітні жінки часто стають дуже чутливими до яскравого світла. Влітку варто носити сонцезахисні окуляри, щоб знизити дискомфорт.

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2. Одна з неприємних ознак – проблеми з волоссям. У вагітних часто бувають посічені кінчики, тьмяний колір волосся. А все через гормони, які висушують шкіру.

3. Тимчасово у жінок, які чекають дитину, спостерігається втрата нюху (аносмія). Перевагою такого явища є те, що у декого токсикоз проходить значно легше – з втратою нюху менше мучить нудота.

4. На ділянці грудей може спостерігатись тонка шкіра – це може статись через те, що шкірі доводиться швидко розтягуватися під час змін в організмі, в деяких місцях можуть проступати кровоносні судини. Це нормально – так тіло готується до появи малюка.

Під час вагітності у жінки змінюється не лише живіт, а й все тіло

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