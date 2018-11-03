Які знаки зодіаку живуть найдовше та які найменше

Астрологи переконують, що розташування зірок у в день народження людини визначає картину довголіття. За їхніми словами, зоряний небосхил обов'язково враховує не тільки дату народження, а й у подальшому закладає в людський ген число віку, складаючи код його довголіття, і для кожної людини та знаку зодіаку він є індивідуальним.

Представники якого ж знаку зодіаку проживуть найбільше!? Про це пише ресурс "Сьогодні".

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Овен

Результат цього знаку щодо довголіття вражає. Овнам властиво виживати за будь-яких обставин і долати всі труднощі долі. Обидві статі можуть не сумніватися у кількістю прожитих років – їм відведено кордон від 82 років. На рубежі 80-річчя вони повністю усвідомлюють своє призначення та пишаються власним минулим тільки тоді, коли вони його прожили за спокійних умов.

Телець

Представники цього знаку зодіаку – справжні улюбленці долі, і шлях їхнього життя не закінчується після 80 років. Вони можуть за раціонального та розміреного ритму життя бути щасливими і після 85 років. Щоправда така цифра кількості земних років буде відповідати дійсності, якщо знак почне дотримуватися особливої дієти, підраховувати калорії та не засмучуватися через дрібниці.

Близнюки

Представники цього знаку зодіаку демонструють непогані показники щодо кількості років, щоправда найбільше серед лідерів першості довгожительства тут фігурують жінки – їхня вікова група доходить до 85 років. Це свідчить про те, що жіноча стать дивиться на життя з оптимізмом і вірить у кращий його бік. Головна для них умова – мати комфортні умови для життя у старості. Щодо чоловіків, то їм також судилося прожити до 80 років. А загалом щоб зберегти силу та бадьорість духу, близнюкам слід багато часу проводити на повітрі та практикувати дихальну гімнастику.

Рак

Цей знак має досить мізерний шанс прожити довго. Так, чоловікам-ракам судилося прожити трохи довше ніж 65 років, натомість жінки можуть розраховувати на ще додаткові 3 роки. Головна причина такого низького показника – часті стреси та переживання з різних причин. Відтак, фахівці рекомендують ракам ще у молодості переглянути раціон харчування, і тоді у них з’явиться шанс продовжити вік свого життя. Також найкращим стимулом для оздоровлення та забезпечення себе хорошим настроєм можуть стати піші прогулянки.

Лев

Цей знак є володарем показника середнього рівня прожитих років. Планка життєвого критерію тут рідко доходить до 71 року, а причиною тому є серцева недостатність. Якщо лев хоче прожити довго, то йому не слід брати на свої плечі весь тягар, хвилюватися та наражатися на паніку.

Діва

Представники цього знаку мають непогані шанси подолати життєву планку у понад 85 років, а весь секрет полягає у їхній дружелюбності. Також для дів здоровий спосіб життя – не порожній звук, а справжнє гасло життя. Водночас їхня дисциплінованість дає можливість тверезо дивитися на життя, і таким же поглядом оцінювати обстановку навколо себе. Однак часті коливання настрою та здоров'я можуть порушити закономірність їхньої життєвої стійкості.

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Терези

Дисбаланс між гармонією та врівноваженістю майже завжди схиляє представників цього знаку до переживань. Щоб прожити повноцінне життя та насолоджуватися його приємними моментами, терезам варто акцентувати увагу на здоров'ї та постійно уникати неприємних ситуацій. Для обох статей тут позначка життєвого рівня перевищує цифру у 85 років.

Скорпіон

Цьому знаку доля не дає можливості прожити довге життя, відтак зазвичай скорпіони не доживають до 68 років. Це говорить про те, що різні захворювання вони не поспішають лікувати, тому кількість земних років у них є найнижчою серед інших знаків pзодіаку. Але якщо представник цього знаку цінує своє самопочуття та йому приділяє достатньо уваги, то життєвий рубіж може в окремих випадках для всіх статей перевищити зазначену цифру.

Стрілець

Рівень тривалості життя цього знаку фактично не відрізняється від його попереднього сусіда. Так, для обох статей вік іноді може перевищити позначку у трохи більше ніж 69 років. Все це є наслідком усталеного способу життя стрільців. І якщо цей знак хоче стати одним із старожилів, то з раннього віку потрібно переглянути свій розпорядок дня та навчитися планувати власні справи, адже гармонія із самим собою – головний критерій кількості земних років.

Козеріг

Справжні лідери за кількістю прожитих років. Для них важливо придумати правильну позицію, яка не підпустить до себе хронічні хвороби. Обидві статі можуть цілком щасливо прожити до 86 років. А результат їхнього довголіття криється в уважному ставленні до самих себе.

Водолій

Однією із проблем для цього знаку є хронічні застудні захворювання. Відтак, водоліям слід дбайливо шанувати своє здоров'я, і тоді вони зможуть прожити понад 72 роки. Більше у плані здоров’я представникам цього знаку фактично немає на що скаржитися, тому вони цілком можуть зустріти старість за повного здоров'я та твердої пам'яті.

Риби

Ці чутливі натури відзначаються лише середнім рівнем тривалості життя. Зокрема, для чоловіків вік земного перебування рідко доходить до позначки у 70 років, в той час, натомість жінки можуть посперечатися з долею до 74 років. Але не все так сумно, астрологи неодноразово переконувалися в живучості цього знаку.

Нагадаємо, за словами дерматолога Тетяни Коломієць, зазвичай у чоловіків ознаки старіння починають проявлятися значно швидше й інтенсивніше, ніж у жінок.

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