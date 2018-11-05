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      Які звабливі костюми засвітили учасники в 11 випуску шоу "Танці з зірками 2018": фото

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      Танці з зіркмаи 2018 11 випуск – фото
      Танці з зіркмаи 2018 11 випуск – фото / 1+1

      Популярне шоу "Танці з зірками 2018" невпинно дивує прихильників яскравими постановками та незвичними темами прямих ефірів. В 11 випуску учасники вийшли на паркет та показати танці народів світу, продемонструвавши досить звабливі вбрання.

      Сексапільні костюми, ніжні постановки та пристрасті за лаштунками – саме цим запам'ятається 11 випуск розважального шоу "Танці з зірками 2018". Учасники приміряли образи танцівників карнавалу, індійського Боллівуда та запальних іспанців. Як завжди, хореографи не оминули теми кохання: знаменитості показали почуття японської гейші до самурая та української пари. 

      Читайте також: "Танці з зірками 2018" 11 випуск: запальні танці народів світу

      Новий ефір шоу став одним із найяскравіших за весь сезон проекту, адже ефектні виступи народів світу доповнили звабливими костюмами. 

       

       

       

      Читайте також: "Танці з зірками 2018" 11 випуск: хто покинув шоу

       

       

       

       

      Теги: Новини України LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
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