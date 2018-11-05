Які звабливі костюми засвітили учасники в 11 випуску шоу "Танці з зірками 2018": фото

Популярне шоу "Танці з зірками 2018" невпинно дивує прихильників яскравими постановками та незвичними темами прямих ефірів. В 11 випуску учасники вийшли на паркет та показати танці народів світу, продемонструвавши досить звабливі вбрання.

Сексапільні костюми, ніжні постановки та пристрасті за лаштунками – саме цим запам'ятається 11 випуск розважального шоу "Танці з зірками 2018". Учасники приміряли образи танцівників карнавалу, індійського Боллівуда та запальних іспанців. Як завжди, хореографи не оминули теми кохання: знаменитості показали почуття японської гейші до самурая та української пари.

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Новий ефір шоу став одним із найяскравіших за весь сезон проекту, адже ефектні виступи народів світу доповнили звабливими костюмами.

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