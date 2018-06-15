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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Які звички негативно впливають на здоров'я нирок

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Нирки
Нирки / biobiochile.cl

Медики склали перелік найбільш небезпечних для здоров'я нирок звичок, які можуть спричинити появу болю у цьому парному органі.

Найпоширеніша шкідлива звичка – зловживання сіллю, надмірна кількість якої стає причиною підвищеного кров'яного тиску, а для нирок це справжній удар, передає Мed2.

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Негативно на здоров'я нирок впливає надмірне споживання м'яса. Тваринний білок збільшує кислотність крові, при якій підвищується ризик ацидозу – процесу, коли нирки не справляються зі своєчасним виведенням кислоти. М'ясо має становити не більше чверті їжі у тарілці.

via GIPHY

Ще одна звичка – недостатнє вживання звичайної води. Зловживання знеболювальними, приймаючи ліки з будь-якого приводу заподіює чималу шкоду ниркам – вони не можуть справитися з повним очищенням від компонентів ліків, які виділяються під час засвоєння.

Якщо ви погано або мало спите – ваші нирки працюють в режимі "з останніх сил". Тож також дуже важливо стежити за сном, це допоможе ниркам справлятися з навантаженням.

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Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове харчування Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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