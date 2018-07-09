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Які звички шкодять статевому органу жінки: перелік

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4 звички, які шкодять статевому органу жінки
4 звички, які шкодять статевому органу жінки / tommycat.info

Деякі звички можуть погіршити здоров’я жінки і спричинити неприємні наслідки.

Щоб подбати про інтимне здоров’я піхви потрібно уникати цих 4 звичок, пише Cosmo.

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Не носіть постійно сексуальну білизну. Все тому, що синтетична тканина затримує вологу, таким чином збільшує ризик підхопити вагінальну інфекцію. Натомість гінеколог Шива Гофрені рекомендує носити бавовняну білизну.

Якщо жінки часто видаляють лобкові волосся, то існує ризик підчепити інфекції – стрептококову чи золотистий стафілокок. Також шкіра стає більш вразливою через мікротріщинки та ранки.

Не потрібно направляти струмінь води собі в піхву. Все тому, що це змиває необхідний захист і дозволяє збудникам інфекцій потрапляти всередину.

Уникайте вживання продуктів з сильним запахом та цукру. Все тому, що часник, спаржа і карі здатні змінювати запах тіла. Цукор здатний збільшувати ризик розвитку вагінальних інфекцій, таких як бактеріальний вагіноз і дріжджові інфекції.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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