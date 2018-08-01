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5 звичок, які суттєво скорочують життя

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Які звички суттєво скорочують життя
Які звички суттєво скорочують життя / medicalnewstoday.com

Дослідження вчених вкотре переконують, що деякі звички здатні зменшити життя людини на кілька років – від 6 до 18 років.

Експеримент канадських вчених показав, що люди зі шкідливими звичками у середньому втрачають 6 років життя, пише ukrhealth.

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А от курці у середньому ризикують скоротити тривалість життя на 32-39%.

Британські вчені переконують, що зловживання їжею теж здатне зменшити тривалість життя. У дослідженні взяли участь 22 чоловіків та жінок, за ними спостерігали впродовж десяти років. Дослідження показує, що ожиріння та зайва вага спричиняє збільшення ризику серцево-судинних захворювань, ушкоджень суглобів, різних видів раку. А от їхні однолітки без шкідливих звичок жили на 14 років довше.

via GIPHY

Сидячий спосіб життя теж здатний негативно впливати на здоров’я людини. До прикладу, люди старше 50 років, які активно займалися фізичними вправами й не мали шкідливих звичок, жили довше, ніж люди зі шкідливими звичками. Цей показник для чоловіків сягав 7 років, для жінок – 16 років.

Можливо, невелика кількість алкоголю може принести користь, але надмірне зловживання цими напоями здатне скоротити життя. Дослідження вчених з Японії підтверджує – алкоголь здатний скорочувати життя на 10 років.

via GIPHY

Занадто активне вживання червоного м’яса може стати причиною короткого життя. Німецькі дослідники проаналізували дані 22 тисяч людей і зробили висновок, що вживання цього продукту після 40 років здатне скоротити життя жінкам на 14 років, а чоловікам – на 18 років.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Серцево-судинні захворювання Здоров'я LifeStyle Здорове життя Довголіття Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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