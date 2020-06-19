До сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України перейшли 7 об’єктів культурної спадщини в Львівській області.

В управління отримали Підгорецький, Олеський, Золочівський замки, П’ятничанську вежу, монастир капуцинів та костел Св. Антонія в селищі Олесько, а також костел Воздвиження та Св. Йосифа в Підгірцях. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Він пояснив, що тепер Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького, на баланс якої передано ці об’єкти, зможе використовувати для їх належного утримання та реставрації кошти державного бюджету.

Вони користувалися приміщенням, однак не могли інвестувати в розвиток. Як наслідок, відбувалась їхня руйнація. І це не тільки тріщини на стінах,

– повідомив Олександр Ткаченко.

"Ризик збитків для культурної спадщини нашої держави — колосальний. Експозиції та цінності, які є там, зберігаються у жахливих умовах без належної на це охорони", – додав Ткаченко.

Міністр розповів, що проведуть капітальні повноцінні реставраційні роботи – освітлення, ремонт, охоронна система, інфраструктура, промо, дозвілля та інтерактив. Також планують залучити меценатів.

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"Паралельно міністерство розробляє план їхнього стретегічного розвитку. І мова йде не тільки про ремонт, який дозволить повноцінно експлуатувати пам’ятки, а й про використання їх для бізнесу у сфері креативних індустрій: проведення фестивалів, зйомку фільмів, реклами, серіалів та інших креативних проєктів", – заявив Ткаченко.