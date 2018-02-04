Яких людей найчастіше кусають собаки: відповідь науковців

Британські науковці з університету Ліверпуля з'ясували, що собаки частіше кусають емоційно нестабільних людей.

Про це свідчить доповідь, опублікована на сайті Journal of Epidemiology&Community Health.

Як з’ясували дослідники, собаки здебільшого кусають незнайомців, а не власних господарів, а також людей, схильних до сильних перепадів настрою. Науковці також відзначають, що ймовірність агресивної реакції собаки збільшується пропорційно до віку "жертви".

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Дослідники також провели тест, із 694 учасників якого чверть (172 людини) хоча б раз зазнавали нападу собаки. Також стало відомо, що чоловіки у 1,8 раза частіше відчувають на собі ворожість зі сторони чотириногих, а власники кількох собак – у 3,3 раза частіше, ніж ті, у кого немає домашніх тварин.

Додамо, що опитування проводилося серед жителів міста Чешир на північному заході Англії. Респонденти заповнили анкети для аналізу психічного стану і повідомили про те, чи нападав на них коли-небудь собака.