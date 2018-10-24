Яких помилок мови тіла найчастіше припускаються на побаченні

Мова тіла може розповісти про емоції людини набагато краще. ніж словами. Та деякі рухи можуть спотворювати істинний зміст слів людини.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також: Про що найчастіше брешуть на сайтах знайомств

Міжнародний експерт зі стосунків та мови тіла Трейсі Кокс виділяє 9 поширених помилок мови тіла.

1. Ви постійно метушитеся

Деякі не надто хороші звички ви повторюєте знову і знову. Це, до прикладу, шкрябання, тарабанення пальцями, перевірка телефону, розпрямлення серветки, тощо.

2. Ви підпираєте голову руками

Така поза говорить про невпевненість в власній привабливості або ж те, що людині просто нудно. Також такі люди закривають частину обличчя або ж підборіддя.



Ви підпираєте голову руками

3. Ваші руки постійно в дії

І ці дії – дивні. Ви викручуєте пальці, сидите на них, крутите напій. Все це ознаки тривожності та нервовості.

4. Ви тримаєте руки під столом

Ця поза свідчить про те, що ви обманюєте співрозмовника або щось від нього приховуєте. Можливо, ви тримаєте руки під столом, щоб приховати тремтіння.

5. Ви ставите перед собою напій або сумку

І так ви показуєте, що хочете захиститися від партнера. Це може бути й інші предмети, до прикладу, крісло чи стіл близько до грудей.



Ви ставите перед собою напій або сумку

6. Руки знерухомлені

Часто від переживання людина просто не знає куди подіти руки і що з ними робити. Але знерухомлені руки у будь-якій позі будуть виглядати, як мінімум, дивно.

7. Ви сутулитеся чи підводите плечі

Це свідчить про те, що ви не очікуєте чогось хорошого від цієї зустрічі. Також цей рух може свідчити про ворожу налаштованість до партнера. Постава людини віддзеркалює минуле людини, її особистість та ставлення до життя.



Ви сутулитеся чи підводите плечі

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.