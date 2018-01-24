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Яких рішень можуть досягти Трамп і Порошенко в Давосі: думка експерта

19:02, сьогодні 597 Читать новость на русском
Проривних рішень не буде, але зустріч важлива
Проривних рішень не буде, але зустріч важлива / 24 Канал

Запланована зустріч Трампа з Порошенком на економічному форумі в Давосі – відповідь критикам зовнішньої політики України, які після перемоги Трампа стверджували, що Україна буде для США нецікавою. Але виявилось інакше.

Про це сайту "24" розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Україна і надалі залишатиметься цікавою для США. Це підтверджує не лише запланована зустріч Трампа і Порошенка в Давосі, але й приїзд в Україну спецпредставника США Курта Волкера і його чергові переговори з помічником Путіна – Сурковим, які відбудуться 26 січня,
– говорить Євген Магда.

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Водночас, на думку експерта, навряд чи на цій зустрічі Трамп і Порошенко досягнуть якихось проривних рішень – форум у Давосі не той формат для переговорів. Можливо, говоритимуть, серед іншого, і про надання летального озброєння Україні. Але, підкреслює Магда, факт зустрічі президентів США і України має вагоме значення в тому сенсі, щоб глави держав, так би мовити, могли звірити годинники.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Порошенко і Трамп проведуть зустріч на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який проходитиме 23-26 січня..

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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