Яких спеціалістів українці шукають в інтернеті

За 2017 рік українці витратили 53 мільйони гривень на послуги приватних майстрів. Найбільше затребуваними були фахівці з прибирання, кур'єрської доставки та оздоблювальних робіт.

Про це 24 каналу розповів керівник Kabanchik.ua Роман Кірігетов.

Завантаженими замовленнями виявилися також сантехніки і електрики. У цих фахівців не тільки попит, але і хороший заробіток. На своїх навичках вони заробляють: від 150 грн за одну кур'єрську доставку до 3800 – за оздоблювальні роботи.

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Великі перспективи для роботи в інтернеті у плиточників, будівельників, швачок, майстрів-універсалів і ремонтників техніки.

Українці вже активно шукають ці послуги онлайн, але самі фахівці поки повільно освоюють інтернет для пошуку замовлень. Так, наприклад, на місяць на сервісі користувачі створюють замовлень для будівельників на 4 мільйони гривень, а для майстрів з опоряджувальних робіт – на 11 мільйонів. Роботи багато, а готових її виконати фахівців часто не вистачає,

– уточнив Роман Кірігетов.





На послуги цих майстрів є попит

Аналітики сервісу відзначають, що є багато інших ніш, де фахівці вже "нарозхват" або будуть такими в недалекому майбутньому. Наприклад, українці активно стали шукати в інтернеті майстрів з фарбування одягу. Тільки за місяць на сайті з'явилося завдань для них на 21 тисячу гривень. Причому тренд актуальний не тільки для України, а й для Білорусі і Казахстану.

За словами Кірігетова, якщо зазирнути трохи далі в майбутнє, то неминучий ажіотаж на послуги складальників меблів. Причиною цього може стати поява магазинів мережі IKEA в Україні.

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