Яких втрат зазнав Маріупольський порт через Кримський міст

Українські морські порти зазнали серйозного впливу через будівництво Росією Кримського мосту. Зокрема, РФ давно блокує та затримує кораблі, які мають пройти в Азовське море через Керченську протоку. Через це Маріупольський торговий порт порт втратив 33% свого флоту і до 140 тисяч тонн експортної металопродукції на місяць.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) відзначили, що під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше.

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"У результаті будівництва Керченського мосту Росія обмежила прохід суден по висоті: відтепер судна типу Panamax не можуть проходити через канал. Паралельно з обмеженнями руху суден, зараз міліє і замулюється дно. Через невдалу конструкцію моста важко спрогнозувати все, що відбувається під водою", – зазначив міністр Вадим Черниш під час візиту до Маріуполя.

Через це окупанти більш обережно і повільно організовують рух суден навіть перед тією частиною мосту, яка доступна для проходження.

Незважаючи на сильну блокаду РФ Керченської протоки, Маріупольський порт продовжує працювати й залишається одним із стратегічно важливих підприємств міста. Максимальні його потужності дозволяють здійснювати перевалку вантажу до 21 мільйонів тонн на рік. Проте, після російської агресії на Донбасі потужності порту знизилися майже втричі.

Для того, щоб покращити ситуацію в портах Маріуполя і Бердянська,обговорюється кілька можливостей. Одна з них – використання внутрішніх фінансових ресурсів, які могли б залишалися в портах. Не менш важливим фінансовим ресурсом є додаткові кошти ЄС,

– відзначив міністр.

Важливе значення для покращення роботи порту має і кваліфіціція працівників. Їм варто буде організувати перекваліфікацію, адже може змінитися характер вантажів, і запрацювати зерновий термінал, будівництво якого мають закінчити цьогоріч.

Як РФ блокує Керченську протоку і як це вплинуло на порти України?Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



Порти Маріуполя та Бердянська несуть великі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.

Також у планах виділити додаткові кошти на фінансування інфраструктурних проектів, які сприятимуть роботі порту Маріуполя.

"Це забезпечить таку логістичну схему, яка задіє кілька видів транспорту: залізничний, автомобільний і морський для того, щоб регіон мав і сировину для підприємств, і також відвантажували готову продукцію", – додав Чернишов.