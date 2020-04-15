Яких заходів безпеки дотримуються на ринку у Львові
Львівські ринки працюють у звичному режимі. Закритими залишаються лише 2 невеликих базарчики у різних районах міста через порушення правил карантину.
Кореспонденти 24 каналу відвідали Галицький ринок, який розташований у центрі Львова. Там вони побачили, що він працює за усіма вимогами.
Цікаво У Кропивницькому ринки працюють попри заборону: чи безпечно там купувати продукти
Перед воротами до ринку утворилася черга, адже на території не повинно перебувати понад 10 людей. Основна вимога для покупців, щоб потрапити, – маска та рукавички. Так само й продавці повинні мати необхідний захист.
На самому ринку доволі чисто, підтримується порядок. Щогодини дезінфікують приміщення, миють підлоги, а також прилавки захищені плівками.
Заходи безпеки на львівському ринку / Скриншот з відео
Там знають, що їх роботу можуть припинити, тому просять дати їм можливість доторгувати хоча б до Великодня. А в Львівській мерії наразі чекають на офіційну інформацію з Кабінету Міністрів.
Дивіться відео: як працює ринок у Львові
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