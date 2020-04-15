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      Яких заходів безпеки дотримуються на ринку у Львові

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      Ринок у Львові / Скриншот з відео

      Львівські ринки працюють у звичному режимі. Закритими залишаються лише 2 невеликих базарчики у різних районах міста через порушення правил карантину.

      Кореспонденти 24 каналу відвідали Галицький ринок, який розташований у центрі Львова. Там вони побачили, що він працює за усіма вимогами.

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      Перед воротами до ринку утворилася черга, адже на території не повинно перебувати понад 10 людей. Основна вимога для покупців, щоб потрапити, – маска та рукавички. Так само й продавці повинні мати необхідний захист.

      На самому ринку доволі чисто, підтримується порядок. Щогодини дезінфікують приміщення, миють підлоги, а також прилавки захищені плівками.


      Заходи безпеки на львівському ринку / Скриншот з відео

      Там знають, що їх роботу можуть припинити, тому просять дати їм можливість доторгувати хоча б до Великодня. А в Львівській мерії наразі чекають на офіційну інформацію з Кабінету Міністрів.

      Дивіться відео: як працює ринок у Львові

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Львова
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