Міністерство розвитку економіки України прогнозує, що вже з 2021 року українська економіка почне розвиватися після світової кризи. У наступні три роки до 2023 ВВП України зростатиме в середньому на 4,5% за рік.

До 2023 року ВВП України має зрости до 5 трильярдів 689 мільярдів гривень за рік. Такий прогноз наводить Міністерство економічного розвитку в проєкті економічного розвитку на 2021 – 2023 роки.

Цікаво Зміцнення гривні стало причиною падіння економіки, – глава Мінекономіки Петрашко

Як зростатиме економіка в найближчі 3 роки:

2021 рік – 4 трильярди 505 мільярдів гривень, що на 4,6% більше, ніж у попередньому році;

– 4 трильярди 505 мільярдів гривень, що на 4,6% більше, ніж у попередньому році; 2022 рік – 5 трильярдів 89 мільярдів гривень, що на 4,3% більше, ніж у попередньому році;

– 5 трильярдів 89 мільярдів гривень, що на 4,3% більше, ніж у попередньому році; 2023 рік – 5 трильярдів 689 мільярдів гривень, що на 4,7% більше, ніж у попередньому році.

Втім у прогнозі Мінекономіки наразі немає курсу гривні на 2022 – 2023 роки. Відтак не можна вирахувати, скільки становитиме ВВП України в конвертації до західних валют.

У 2021 він становитиме всередньому 29,1 гривні за долар. Отже ВВП становитиме приблизно 151,5 мільярда доларів США. Для порівняння, у 2019 році було 139,1 мільярда доларів.

Наразі в макроекономічному прогнозі Мінекономіки ВВП України у 2020 році прогнозується на рівні 3 трильярдів 985 мільярдів гривень. Світовий банк водночас прогнозує, що цього року падіння української економіки буде на рівні 3,5%, якщо порівнювати з попереднім роком.