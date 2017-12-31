Яким буде 2018 рік, якщо проаналізувати характер його чотирилапого символу
За східним календарем 2018 рік буде роком жовтого собаки. Свої права йому передає вогняний півень, під знаком якого минає 2017 рік. Чого ж очікувати від року нового, можна прочитати, аналізуючи характер його чотирилапого символу.
Наприклад, пес Арчібальд, який служить у кінологічному центрі поліції Херсонщини. Німецькій вівчарці вже 10 років, але на пенсію йти ще не збирається. Пес надто розумний і хвацький, його спеціалізація – пошук вибухівки.
Змалечку Арчібальда тренує досвідчений кінолог Роман Безкоровайний. Це він зробив із звичайної вівчарки собаку-конспіратора. Арчібальд – пес бойовий, не раз бував у зоні АТО. Такі собаки незамінні на блокпостах.
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Загалом у кінологічному центрі поліції Херсонщини 30 собак і майже всі пройшли через АТО.
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