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      Яким буде аеропорт "Бориспіль": Кабмін погодив нову концепцію

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      Аеропорт "Бориспіль"
      Аеропорт "Бориспіль" / kbp.aero

      Кабінет Міністрів України на засіданні затвердив Концепцію розвитку міжнародного аеропорту "Бориспіль" до 2045 року. Передбачено інвестиції обсягом 3,4 мільярда євро і збільшення пасажиропотоку до 53,9 мільйона пасажирів на рік.

      Аеропорт "Бориспіль" у 2019 році повинен забезпечити обслуговування 14,4 мільйона пасажирів, у 2030 році – 27,7 мільйона пасажирів, у 2040 році – 44,3 мільйона пасажирів і у 2045 році – близько 53,9 мільйона пасажирів. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

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      Також передбачається додаткове відведення земельних ділянок площею близько 600 гектарів під розвиток інфраструктури аеропорту коштом ділянок, які перебувають у власності або користуванні фізичних або юридичних осіб.

      Для доставлення вантажів передбачається будівництво окремої дороги до виробничо-технічної зони з південної сторони аеропорту і можливість будівництва підземної залізниці до центрального термінала аеропорту.

      Цілі на 2021 рік:

      1. Реконструкція другої злітно-посадкової смуги.
      2. Подовження галереї та перону терміналу D на південь.
      3. Реконструкція вантажного термінала.
      4. Будівництво нового офісного центру.

      Цілі на 2022-2024 роки:

      1. Початок будівництва першої черги основного пасажирського термінала.
      2. З'єднаної з подовженою галереєю терміналу D.
      3. Будівництво нових швидкісних руліжних доріжок і модернізація наявних руліжних доріжок першої злітно-посадкової смуги.
      4. Пристрій нових місць стоянки повітряних суден.
      5. Будівництво нового вантажного термінала.


      Руліжна доріжка в аеропорту

      Цілі на 2025-2031 роки:

      1. Будівництво другої черги основного пасажирського термінала.
      2. Перенесення наявних аварійно-рятувальних станцій; облаштування зони технічного обслуговування авіакомпаній.
      3. Будівництво перону та ангарів для технічного обслуговування повітряних суден.

      Цілі на 2034-2045 роки:

      1. Будівництво наступних черг основного пасажирського термінала.
      2. Розширення вантажного сектора.
      3. Подовження галереї основного пасажирського термінала та розширення наявних потужностей паливозаправного комплексу та інженерної інфраструктури.

      Також 23 травня в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першої черги багаторівневого паркінгу на 1000 паркомісць.

      Паркінг обладнаний сучасною автоматизованою системою управління, аналогічне обладнання використовується в аеропортах Відня, Лондона, Гонконгу, Дубая і Амстердама. Система передбачає індикацію вільних паркомісць, відеоспостереження з розпізнаванням автомобільних номерів і водія.

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Новини Борисполя
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