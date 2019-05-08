Яким буде аеропорт "Бориспіль": Кабмін погодив нову концепцію

Кабінет Міністрів України на засіданні затвердив Концепцію розвитку міжнародного аеропорту "Бориспіль" до 2045 року. Передбачено інвестиції обсягом 3,4 мільярда євро і збільшення пасажиропотоку до 53,9 мільйона пасажирів на рік.

Аеропорт "Бориспіль" у 2019 році повинен забезпечити обслуговування 14,4 мільйона пасажирів, у 2030 році – 27,7 мільйона пасажирів, у 2040 році – 44,3 мільйона пасажирів і у 2045 році – близько 53,9 мільйона пасажирів. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

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Також передбачається додаткове відведення земельних ділянок площею близько 600 гектарів під розвиток інфраструктури аеропорту коштом ділянок, які перебувають у власності або користуванні фізичних або юридичних осіб.

Для доставлення вантажів передбачається будівництво окремої дороги до виробничо-технічної зони з південної сторони аеропорту і можливість будівництва підземної залізниці до центрального термінала аеропорту.

Цілі на 2021 рік:

Реконструкція другої злітно-посадкової смуги. Подовження галереї та перону терміналу D на південь. Реконструкція вантажного термінала. Будівництво нового офісного центру.

Цілі на 2022-2024 роки:

Початок будівництва першої черги основного пасажирського термінала. З'єднаної з подовженою галереєю терміналу D. Будівництво нових швидкісних руліжних доріжок і модернізація наявних руліжних доріжок першої злітно-посадкової смуги. Пристрій нових місць стоянки повітряних суден. Будівництво нового вантажного термінала.



Руліжна доріжка в аеропорту

Цілі на 2025-2031 роки:

Будівництво другої черги основного пасажирського термінала. Перенесення наявних аварійно-рятувальних станцій; облаштування зони технічного обслуговування авіакомпаній. Будівництво перону та ангарів для технічного обслуговування повітряних суден.

Цілі на 2034-2045 роки:

Будівництво наступних черг основного пасажирського термінала. Розширення вантажного сектора. Подовження галереї основного пасажирського термінала та розширення наявних потужностей паливозаправного комплексу та інженерної інфраструктури.

Також 23 травня в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першої черги багаторівневого паркінгу на 1000 паркомісць.

Паркінг обладнаний сучасною автоматизованою системою управління, аналогічне обладнання використовується в аеропортах Відня, Лондона, Гонконгу, Дубая і Амстердама. Система передбачає індикацію вільних паркомісць, відеоспостереження з розпізнаванням автомобільних номерів і водія.