Яким буде кінець Путіна, – прогноз від відомого журналіста

Кінець президента РФ Володимира Путіна буде таким ж як і у диктатора Беніто Муссоліні, бо росіянин повністю повторює шлях італійця.

Про це у відеоблозі для "Крим.Реалії" розповів журналіст Павло Казарін.

Блогер зіронізував, що у кабінеті глави Росії має висіти портрет Муссоліні, бо той до дрібниць копіює диктатора з Італії.

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Він пригадав, що Муссоліні впровадив жорстку диктатуру та узяв усе під свій контроль.

Муссоліні позбавив парламент будь-якого впливу, мерів змінили "ручні" глави адміністрацій, преса і кінематограф мали пропагувати ідеї фашизму як головної альтернативи лібералізму,

– зазначив Казарін.

Він додав, що Путіну, як і Муссоліні мало своєї країни.

У 1923 році муссоліні захопив Корфу, створив маріонетковий режим в Албанії і встановив контроль над Лівією. Сферою своїх інтересів італійський диктатор вважав Середземномор'я. Саме тут він будував" італійський світ ", – зазначив Муссоліні.

На його думку, "італійський світ" Муссоліні нічим не відрізнявся від "русского мира" Путіна.