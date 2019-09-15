Яким буде курс долара наступного тижня

Курс долара щодо гривні знизиться наступного тижня, тобто з 16 вересня. Так, на міжбанку долар торгуватиметься близько 24,6 гривні.

А готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3-24,6 гривні, розповів у коментарі "РБК-Україна" старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Читайте також: Українське економічне диво: чи зростатиме ВВП України щороку на 7%

В останні дні ринок отримав очевидне підтвердження заяви Нацбанку України про те, що він не збирається захищати жодні конкретні рівні курсу, сказав аналітик.

"Регулятор продовжує купувати валюту на ринку для поповнення резервів, але це не завадило долару завдяки ринковій тенденції опуститися нижче 25 гривень. Після того, як на міжбанку на початку п'ятничних торгів долар опустився нижче 24,7 гривні, він повернувся до рівнів, яких не було з кінця січня 2016 року", – розповів Іосуб.

З 7 вересня по 13 вересня, тобто з п’ятниці по п’ятницю, офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,31 гривні до 24,83 гривні, тобто -1,9%.