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Яким буде курс долара в Україні на початку літа: прогноз від аналітика

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Курс долара в Україні 2018
Курс долара в Україні 2018 / Фото з вільних мереж

В Україні курс долара до початку літа може встановитися на рівні 25-27 гривень за одиницю американської валюти. Тож гривня збереже свої позиції.

Про це в коментарі "Обозревателю" розповів аналітик Андрій Шевчишин.

Він зазначив, що підтримку гривні нададуть сезонні фактори і висока облікова ставка.

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Аналітик зазначив, що вже у першому кварталі 2018 року гривня зміцнилася до долара на 5,4%, отримавши підтримку зі сторони припливу зовнішніх інвестицій на операціях Carry Trade.

"Підвищення облікової ставки зі сторони НБУ до 17% зробило гривневі держоблігації привабливішими для інвестицій. Водночас підтримку гривні надав сильний євро і сприятлива кон'юнктура на світових сировинних ринках", – розповів Шевчишин.

До слова, 11 квітня курс долара в Україні становить 25 гривень 98 копійок.

Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар Курси валют
Джерело: 24 Канал
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