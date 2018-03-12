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Яким буде курс долара в Україні цього тижня

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Курс долара в Україні
Курс долара в Україні / Фото з вільних мереж

Курс долара цього тижня, з 12 по 18 березня, надалі падатиме. Очікується, що готівковий долар у банках торгуватиметься в районі 25 гривень 50 копійок та 25 гривень 90 копійок.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на щотижневий прогноз форекс-компанії "Альпарі".

"На тижні, що почався, ми чекаємо подальше зниження курсу долара. Безготівковий долар може знизитися через тиждень до 25,6 гривні, а готівковий долар у банках торгуватиметься близько 25,5/25,9 гривні", – мовиться у повідомленні компанії.

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Також зазначається, що минулого тижня курс долара до гривні падав у всіх сегментах валютного ринку на 1,5-2,1%. При цьому падіння "зеленого" помітно прискорилося. Так, з 5 березня офіційний курс долара США, встановлюваний НБУ, знизився з 26 гривень 54 копійок до 26 гривень 9 копійок, або на 1,7%.

За даними регулятора, середньозважений курс долара на міжбанку за цей же час знизився з 26 гривень 48 копійок до 25 гривень 93 копійок, або на 2,1%.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара у банках знизилися за тиждень з 26 гривень 43 копійок/26 гривень 74 копійок до 25 гривень 96 копійок/26 гривень 34 копійок.

Відтак, купівля долара знизилася на 1,8%, а продаж – на 1,5%.

Теги: Новини України Долар-Гривня Курси валют Долар
Джерело: 24 Канал
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