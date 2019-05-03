Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

Літо у 2019 році буде пізнім і коротким в Україні. Кліматичні зміни призвели до того, що спекотна пора року стала значно коротшою – починається з середини червня і закінчується з 15 серпня до 1 вересня. Проте, затяжних дощів чекати не варто, а в липні почнеться справжня спека – до +32+34 градусів.

Про це розповів синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

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Червень в Україні розпочнеться з дощів та прохолодної погоди. В західних областях температура сягне лише +15+17 градусів, а в центральних областях та на сході трішки більше – +17+19 градусів тепла. А вже з 6 червня буде різкий скачок температури вгору – до +22+26 градусів.

16-17 числа в Україну прийдуть сильні зливи з градом і шквальний вітер. Взагалі червень цього року буде теплий, навіть гарячий, а дощів у другій його половині не передбачається. 14-15 червня почнеться спека – до +27+32 градусів,

– розповів синоптик.

З 17 червня почнеться друга хвиля похолодання – стовпчики термометрів опустяться до +21+24 градусів. Така погода протримається до кінця місяця, а 28-29 червня подекуди можливі легенькі літні дощі.

Липень буде дуже спекотним цього року. Місяць також розпочнеться з прохолодної погоди, яка затягнулася ще з останніх чисел червня. А вже з 6-7 числа повернеться сильна жара +27+32 градуси, яка затягнеться щонайменше на тиждень – до 17 липня.

18-20 липня прийде легке похолодання до +19+24 градусів і дощі, через що повітря буде свіжим. Проте, 22 числа стовпчики термометрів знову піднімуться до +34 градусів і така аномальна спека протримається до кінця місяця.

Незначні опади українцям варто чекати на початку місяця – 4 і 8 липня та наприкінці – 27-28 числа.

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Останній місяць літа, серпень, розпочнеться спекою – +24+32 градуси, яка затримається на півтора тижня. Вже з 10 серпня температура різко почне падати до +19+22 градусів і нижче. Закінчиться літо в Україні прохолодною погодою і дощами.

Водночас, завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова повідомила, що загалом тривалість літа в Україні скоротилася з трьох до двох місяців.

Наше літо стало коротше. Воно починається з середини червня і закінчується у середині серпня,

– додала Мартазінова.



Літо в Україні закінчиться дощами

При цьому осінь в Україні буде теплою, довгою і ранньою – розпочнеться після 15 серпня.